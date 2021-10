藍芽耳機變健康裝置 蘋果研究擴增AirPods功能

蘋果公司(Apple)正在研究讓其藍芽耳機AirPods變成健康裝置。(路透)

美國華爾街 日報引述知情人士報導,蘋果 公司(Apple)正在研究讓其藍芽耳機AirPods變成健康裝置,具備助聽器、量測體溫和提醒姿勢等功能。

華爾街日報上個月也披露,蘋果正在研究如何利用iPhone協助診斷憂鬱症和認知衰退。

報導表示,目前還不清楚蘋果是否正在研發AirPods特定新助聽功能,或是想將這款耳機現有的改善聽力功能當成助聽器行銷。蘋果高階AirPods Pro已具備改善聽力功能,其中包括上週推出的「對話增強」(Conversation Boost)功能,提高配戴者前方人士的音量和清晰度。

根據華爾街日報看到的文件,蘋果已經在研發從配戴者耳朵內部測量其核心體溫的AirPods原型。

華爾街日報之前披露,溫度計將是蘋果第二個可納入裝置的功能,包括新的手腕溫度感測器可能會加入明年推出的Apple Watch。

至於在人體工學方面,根據文件以及知情人士透露,AirPods可能會利用動作感測器,提醒駝背的配戴者,調整他們的姿勢。

報導表示,蘋果的AirPods主宰全球藍芽耳機市場,2020年創造的營收估計達128億美元(約新台幣3600億元)。

而讓AirPods搭配助聽功能,可以擴大其觸角。專家表示,數以百萬計的人有聽力受損問題,其中包括受損程度較輕微,選擇不接受治療的人。

美國食品暨藥物管理局(FDA)明年料將完成新法規的制定,准許新類型較平價助聽器直接販售給消費者,以治療輕中度聽力受損。

約翰霍普金斯大學耳蝸聽力和公共衛生中心(Cochlear Center for Hearing and Public Health at Johns Hopkins)表示,約2800萬美國人苦於輕度聽力受損,但當中只有5%使用助聽器。另有1200萬人苦於中度聽力受損,其中只有37%使用助聽器。

約翰霍普金斯大學的聽力學家利德(Dr. Nicholas Reed)表示,蘋果未來的AirPods若成為可以在店頭販售的助聽器,將會讓目前的情況改觀。

利德指出,蘋果隨處可見的AirPods,不但可打破傳統助聽器長久以來擺脫不掉的污名,而且費用遠比傳統助聽器低。

不過,對部分聽力受損的人來說,AirPods可能不適合,因為它們的電力尚未能支撐一整天。

AirPods目前還不能打著助聽器功能行銷販售,因為美國數十年前訂下的聯邦法規規定,購買這些裝置必須透過有執照聽力專家,由他們協助配戴者調校。

FDA目前正在努力完成2017年一項新法的要求,制定出一套安全和有效性規定,規範在店頭販賣可由消費者自行調整的助聽器。

這類規定可望准許像是蘋果、博士(Bose)和三星公司(Samsung)行銷較廉價助聽器。