聖羅蘭將棄用皮草 開雲集團旗下品牌將全面停用

圖為今年3月善待動物組織在巴黎時尚區蒙田大道的聖羅蘭店外,高舉海報呼籲該品牌停止美化皮草。Getty Images

法國精品集團開雲今天宣布,旗下高檔時尚 品牌聖羅蘭(Saint Laurent)明年起服飾系列將停止使用動物皮草,加入越來越多全球企業向這類製作材料告別的行列。

開雲集團(Kering)還表示,旗下男性時尚品牌Brioni也將拋棄使用皮草。這將使得集團內所有品牌產品將再也見不到皮草。

法新社報導,動物權團體長久以來遊說全球時尚產業放棄使用皮草。包括凡賽斯(Versace)、香奈兒(Chanel)和Michael Kors等品牌皆已停止使用。

開雲旗下的古馳(Gucci)則在2017年成為集團內首家棄用皮草的品牌,其後巴黎世家(Balenciaga)、寶緹嘉(Bottega Veneta)和亞歷山大.麥昆(Alexander McQueen)等品牌也加入行列。

善待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals,PETA)帶頭抗議聖羅蘭仍使用皮草。在超級名模凱特 摩絲(Kate Moss)身穿一件聖羅蘭的狐皮大衣替品牌打廣告後,這個組織今年曾來到聖羅蘭位在巴黎時尚區蒙田大道(Avenue Montaigne)的商店外抗議。