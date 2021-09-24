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聖羅蘭將棄用皮草 開雲集團旗下品牌將全面停用

中央社巴黎24日綜合外電報導
圖為今年3月善待動物組織在巴黎時尚區蒙田大道的聖羅蘭店外，高舉海報呼籲該品牌停止美化皮草。Getty Images
圖為今年3月善待動物組織在巴黎時尚區蒙田大道的聖羅蘭店外，高舉海報呼籲該品牌停止美化皮草。Getty Images

法國精品集團開雲今天宣布，旗下高檔時尚品牌聖羅蘭（Saint Laurent）明年起服飾系列將停止使用動物皮草，加入越來越多全球企業向這類製作材料告別的行列。

開雲集團（Kering）還表示，旗下男性時尚品牌Brioni也將拋棄使用皮草。這將使得集團內所有品牌產品將再也見不到皮草。

法新社報導，動物權團體長久以來遊說全球時尚產業放棄使用皮草。包括凡賽斯（Versace）、香奈兒（Chanel）和Michael Kors等品牌皆已停止使用。

開雲旗下的古馳（Gucci）則在2017年成為集團內首家棄用皮草的品牌，其後巴黎世家（Balenciaga）、寶緹嘉（Bottega Veneta）和亞歷山大．麥昆（Alexander McQueen）等品牌也加入行列。

善待動物組織（People for the Ethical Treatment of Animals，PETA）帶頭抗議聖羅蘭仍使用皮草。在超級名模凱特摩絲（Kate Moss）身穿一件聖羅蘭的狐皮大衣替品牌打廣告後，這個組織今年曾來到聖羅蘭位在巴黎時尚區蒙田大道（Avenue Montaigne）的商店外抗議。

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