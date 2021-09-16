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衝動型購物 這2方法可戒惡習：深呼吸、留購物車24小時

財經新聞組╱綜合報導

規畫家庭預算並堅持執行可能非常不易，衝動型購物是首要之惡。

根據BMO Harris Bank最近的實質財務進展指數(Real Financial Progress Index)，約42%的消費者表示，因衝動型購物以致背負更多債務正在惡化他們的財務狀況。半數受訪者表示，支出通常比規畫來得多，這個比率高於該行4月調查的45%。

卡債也在上升。根據聯準會(Fed)的最新數據，在2020年4月由超過1兆元至2021年1月的9610億元之間，消費者減少了約1300億元的卡債，但如今又回升至9984億元。

康州麥迪遜市Switchback Financial創始人、認證財務規畫師(CFP)凱利(Michael Kelly)表示，財務規畫最困難的部分通常是「管理預算並使現金流呈正值」，而「衝動型消費是最大的障礙之一」。

如果發現這種行為導致卡債上升或以其他方式影響個人財務，可以採取一些步驟來解決這種情況。

北卡羅來納州Parsec Financial財務顧問兼財務規畫經理人曼因哈特(Judson Meinhart)說，可以從建立目標型預算著手，「不管是什麼，把它們寫下來。這樣就更可能實現目標。」然後把這些目標性資金存放在不太可能動用的地方，「如果想減少衝動型購買，把更多錢存入為實現目標而儲蓄的帳戶，身邊不要有太多隨時可用的錢。」

深思購買的誘因可能也有用。凱利說，「通常購買不是因為對物品本身有強烈的渴望，而是滿足情感需求或緩解壓力。」

當然，有時會忘記自己的承諾。如果在網路上看到一些確定想買的東西，請先深呼吸幾下。

賓州Pavilion Financial Planning創始人高德特爾(Jessica Goedtel)說，「將商品留在網路購物車中至少24小時，讓衝動冷靜下來，很可能第二天就會忘記它。」

她還建議取消訂閱廣告電子郵件，「只要不知道，就不會被50%的折扣所吸引。」

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