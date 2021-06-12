凱特尚未見莉莉貝「粉色默契」接待拜登夫人

凱特王妃、拜登夫人同穿粉色系。(美聯社)

G7峰會11日在英國康瓦爾郡揭幕，劍橋公爵夫人凱特 （Kate Middleton）當天下午展現「夫人外交」，陪同美國第一夫人吉兒拜登 （Jill Biden）參觀一間小學。凱特一身紅與穿桃紅色的吉兒拜登，畫面非常和諧。此外，有記者問凱特，她是否已透過視訊見過哈利 剛出生的女兒莉莉貝（Lilibet），凱特坦言還沒有，「等不及想見到她」。

凱特的穿衣品味一直備受推崇，許多她在公開場合穿過的服裝都會在短時間內掀起搶購潮，還常常賣到缺貨，帶貨力可以說是近代王室中第一人。

此外，凱特被問到哈利和梅根的小女兒莉莉，答道：「我祝她一切都非常好，等不及想見到她，因為我們都還沒有碰面過，希望能夠很快有機會。」

兩人穿搭同色系讓畫面和諧。(美聯社)

根據肢體專家的分析，她在提到剛出生的小姪女，確實有興奮的愉悅，表示她講的是真心話，可是一方面又有帶著點警戒，和想要趕快轉移話題的意味，顯然她也怕這一題若應答不夠完美，恐又要引起風波。

倒是一直被酸民和媒體指為慘遭孫兒無禮對待的女王，始終沒有表達自己接受不接受或是開心不開心，據傳已經透過視訊見過剛出生的小曾孫女，能夠再添子孫，對她應該仍是喜事一件。

凱特王妃、拜登夫人就幼兒教育問題交流。(美聯社)