iPadOS 15更個人化更多工 「快速備忘錄」隨時記下靈感

iPadOS 15的「快速備忘錄」功能，隨時隨地都能快速、輕鬆做筆記。圖／摘自發表會

近來遠距教學的需求讓產品線豐富完整、功能全面的iPad瞬間變成超級搶手貨，隨著iPadOS 15新功能揭露，讓iPad強大的生產力功能提升到全新層次，加入了更直覺的多工處理體驗，操作更簡單便利，功能也更像電腦一樣強大。

iPadOS 15讓使用多個App 作業變得更簡單，想要「分割顯示」或「滑動置前」只要點按App上方全新的多工處理選單即可切換，新的陳列架顯示方式，也讓使用者可以多工處理Safari、Pages等多個視窗的App，也能快速預覽電子郵件，外接鍵盤上也有相應的全新快速鍵切換進行多工處理。

使用者現在能在「主畫面」上置入小工具，讓更多資訊在App間一目瞭然。圖／蘋果提供 iPadOS 15讓「備忘錄」透過「快速備忘錄」無所不在，隨時隨地都能快速、輕鬆做筆記。圖／蘋果提供

而「主畫面」的排列，現在也更個人化，加入許多新版小工具，專為iPad大螢幕所設計，非常適合展示影片、音樂、遊戲、照片等內容。率先在iPhone 上出現的「App資料庫」也會在iPadOS 15上出現，將App自動彙整分類，讓使用者更容易搜尋取用。

看準iPad應用在「做筆記」的強大功能與需求，iPadOS 15推出了iPad上獨有的幫助記錄、整理想法的新功能「快速備忘錄」。不管是在Safari上瀏覽網頁，或在Yelp上尋找餐廳，使用者可隨時叫出「快速備忘錄」來速記想法、記下電話、加入連結，並可以輕鬆回到原本正在瀏覽的頁面。

iPadOS 15為iPad加入了更直覺的多工處理使用體驗，也更方便在不同App間切換。圖／摘自發表會 越來越便利的備忘錄功能，方便使用者在不同裝置間延續靈感紀錄。圖／摘自發表會

而針對不只擁有單一蘋果 裝置的使用者，更進化的「通用控制」功能，讓使用者可透過單一滑鼠和鍵盤在iPad和Mac之間無縫切換的使用體驗，無須任何設定。使用者還可以隨心所欲在裝置間拖放內容，像是在iPad上用Apple Pencil繪製素描後，直接拖放至Mac的Keynote簡報裡。