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iOS 15大升級 通話、分享更便利 「專注模式」擋掉干擾

記者黃筱晴 / 即時報導
iOS 15推出眾多實用新功能，預計今年秋季正式推出免費更新。圖／蘋果提供
iOS 15推出眾多實用新功能，預計今年秋季正式推出免費更新。圖／蘋果提供

蘋果WWDC全球開發者大會稍早在蘋果總部Apple Park進行直播，揭露今年秋季將正式登場的新一代作業平台，包括預計將揭露iOS 15、iPadOS 15、tvOS 15、watchOS 8，以及macOS Monterey等新一代作業平台的重大更新。著眼於疫情之下全面受到影響的生活、娛樂、交通等生活型態，眾多功能的更新都圍繞著溝通、健康，以及隱私安全，讓人與人之間的實體距離雖然變遠了，但關心隨時都在。

蘋果稍早發表的iOS 15，眾多強大功能讓iPhone使用者的體驗將大幅升級，iOS 15讓FaceTime通話變得更自然，加入了空間音訊功能、可消除背景噪音的麥克風模式，還加入「人像」模式讓視訊通話時可以更聚焦，而新的格狀顯示方式，則是在群組視訊通話時可以同時看到更多人。而透過FaceTime Link，Android和Windows裝置用戶也可在網頁瀏覽器上加入FaceTime通話。

利用SharePlay，使用者可在FaceTime通話中輕鬆使用Apple Mu...
利用SharePlay，使用者可在FaceTime通話中輕鬆使用Apple Music和通話者一起聽音樂。圖／摘自發表會

另一個讓好友間溝通更零距離的功能，就是全新「SharePlay」功能，包括在Apple Music上一起聽音樂、同時觀賞電視節目或電影、或分享螢幕一起查看App。在iPhone、iPad、Mac都可使用，還可以延伸到Apple TV，甚至能讓每個參與者共享播放控制，即時分享體驗。

最近都遠距在家工作的你，肯定覺得要專注在工作上變得格外困難，iOS 15全新的「專注模式」會根據使用者想專注的事情，過濾通知和App，減少不必要的干擾。可自訂或使用建議的「專注模式」設定，透過裝置端的智慧技術，依據使用者當下的情境，過濾在需要專注時仍可發送通知給的人和App，並且可套用在同一個Apple ID下的其他裝置，啟動此模式時，「訊息」App還會自動對其他人顯示使用者狀態，表示目前無法聯絡該使用者。而新的通知圖示與「通知摘要」功能，也有助於更專注、快速接收必要資訊。

使用者可以透過自訂「專注模式」或系統建議的「專注模式」，來過濾通知並減少分心。圖...
使用者可以透過自訂「專注模式」或系統建議的「專注模式」，來過濾通知並減少分心。圖／蘋果提供

還有個非常實用的新功能，就是「原況文字」，照片中的文字內容、招牌上的電話號碼，都可以透過「相機」App快速在當下辨識並擷取文字、甚至可以直接撥打電話，或也可利用「圖像查詢」獲得有關世界各地流行的藝術或地標、自然界的植物花草、寵物品種的相關知識，甚至可搜尋圖書著作。

「原況文字」運用裝置端的智慧技術辨識文字，讓照片內的資訊更加容易被使用，也讓照片...
「原況文字」運用裝置端的智慧技術辨識文字，讓照片內的資訊更加容易被使用，也讓照片可以透過Spotlight更精準地被搜尋。圖／蘋果提供

而眾多iPhone使用者日常不可或缺的「備忘錄」功能，也新增自訂Hashtag標籤，以及可@人名的「提及」功能，讓共享筆記的成員可通知彼此重要的內容更新，而全新的Activity View還可顯示共享筆記的最近編輯紀錄。

「備忘錄」新增可供使用者自訂標籤，以及可@人名的「提及」功能，快速分類查找相關筆...
「備忘錄」新增可供使用者自訂標籤，以及可@人名的「提及」功能，快速分類查找相關筆記內容更輕而易舉。圖／蘋果提供

另外，「尋找」功能也再進化，「離身通知」會在使用者將AirTag、蘋果裝置留在陌生地點時發出通知，「尋找」網絡現在也支援AirPods Pro和AirPods Max，拯救總是在找耳機掉在哪的用戶。

還有眾多新功能等待用戶來發掘，Apple Developer Program成員即日起可取得iOS 15開發者預覽版；iOS使用者下個月起可從beta.apple.com取得公開測試版。正式版iOS 15預計於今年秋天在iPhone 6s與後續機型免額外付費更新。

相機App的人像模式， 將可以套用在FaceTime視訊通話中。圖／蘋果提供
相機App的人像模式， 將可以套用在FaceTime視訊通話中。圖／蘋果提供

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