圖輯／NASA重返金星 「達文西+」和「維理塔斯」出任務

NASA時隔逾30年，終於要重返金星；金星在許多方面被視作地球的「邪惡雙胞胎」(Evil Twin)，表面溫度高達華氏900度。(路透)

美國太空 總署(NASA )時隔逾30年，終於要重返金星；NASA準備在2028至2030年之間前往金星，兩項任務名稱分別是「達文西+」(DAVINCI+)和「維理塔斯」(VERITAS)。

「達文西+」任務將分析金星大氣，了解其演化過程，並藉此確認金星是否曾有海洋形成的條件；「維理塔斯」任務則將繪製金星的表面地圖，盼探究金星的地質歷史並釐清為何金星與地球如此不同。

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