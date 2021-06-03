我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

少年版鴛鴦大盜 他12歲 她14歲 闖空門還槍轟佛州警

融合印度及南非變種？尼泊爾恐現「超強新冠變種」

圖輯／NASA重返金星 「達文西+」和「維理塔斯」出任務

世界新聞網／輯
NASA時隔逾30年，終於要重返金星；金星在許多方面被視作地球的「邪惡雙胞胎」(Evil Twin)，表面溫度高達華氏900度。(路透)
NASA時隔逾30年，終於要重返金星；金星在許多方面被視作地球的「邪惡雙胞胎」(Evil Twin)，表面溫度高達華氏900度。(路透)

美國太空總署(NASA)時隔逾30年，終於要重返金星；NASA準備在2028至2030年之間前往金星，兩項任務名稱分別是「達文西+」(DAVINCI+)和「維理塔斯」(VERITAS)。

「達文西+」任務將分析金星大氣，了解其演化過程，並藉此確認金星是否曾有海洋形成的條件；「維理塔斯」任務則將繪製金星的表面地圖，盼探究金星的地質歷史並釐清為何金星與地球如此不同。

https://www.youtube.com/watch?v=Rf-nOV9LCRM&t=1s

NASA署長尼爾森2日宣布，準備在2020年代晚期前往金星，這兩項任務名稱分別是...
NASA署長尼爾森2日宣布，準備在2020年代晚期前往金星，這兩項任務名稱分別是「達文西+」和「維理塔斯」。(歐新社)
NASA署長尼爾森2日宣布，準備在2020年代晚期前往金星，這兩項任務名稱分別是...
NASA署長尼爾森2日宣布，準備在2020年代晚期前往金星，這兩項任務名稱分別是「達文西+」和「維理塔斯」。(路透)
NASA Venus NASA署長尼爾森2日宣布，準備在2020年代晚期前往金星...
NASA Venus NASA署長尼爾森2日宣布，準備在2020年代晚期前往金星，這兩項任務名稱分別是「達文西+」和「維理塔斯」。(美聯社)
NASA時隔逾30年，終於要重返金星；金星在許多方面被視作地球的「邪惡雙胞胎」(...
NASA時隔逾30年，終於要重返金星；金星在許多方面被視作地球的「邪惡雙胞胎」(Evil Twin)，表面溫度高達華氏900度。(路透)
金星與太陽，NASA時隔逾30年，終於要重返金星；金星在許多方面被視作地球的「邪...
金星與太陽，NASA時隔逾30年，終於要重返金星；金星在許多方面被視作地球的「邪惡雙胞胎」(Evil Twin)，表面溫度高達華氏900度。(路透)

NASA 美國 太空

上一則

英斥資2億英鎊建「超級監獄」 挨轟「住得比老百姓好」

下一則

英國迎今年最熱一天 BBC新聞主播穿短褲播新聞穿幫啦

延伸閱讀

北美限定 Toyota GR Supra A91-CF碳纖維特仕車限量600台

北美限定 Toyota GR Supra A91-CF碳纖維特仕車限量600台
「地獄」金星為何荒涼？NASA新計畫 準備一探究竟

「地獄」金星為何荒涼？NASA新計畫 準備一探究竟
「超級血月」26日凌晨登場 NASA曝最佳觀賞地點

「超級血月」26日凌晨登場 NASA曝最佳觀賞地點
長征五號失控墜落 NASA批中對太空垃圾不夠負責

長征五號失控墜落 NASA批中對太空垃圾不夠負責

熱門新聞

喬西的房門被撬開。 圖／翻攝自Tiktok／@josiebowers10

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

2021-05-28 05:42
丹麥廣播電台記者費雪年初前往一家換妻俱樂部採訪時，竟跟一名男子邊發生性關係、邊進行訪談，事後製作新聞則毫不避諱地剪進這個橋段，連自己的大聲呻吟聲都收錄進去，受訪時則坦言「我的部分工作就是深入了解一個不是每個人都有機會看見的世界」。取材自推特

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

2021-06-01 05:51
夫妻大打出手，雙雙從陽台摔落地面。(影片截圖)

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

2021-06-02 04:45
蔡依林的「甜秘密」MV累計拿下11個國際獎項。圖／凌時差提供

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

2021-06-01 07:12
紐約曼哈頓一名男演員，過去因家中食物頻空消失，偷偷裝設了攝影機，卻驚見家中藏有陌生女子。翻攝自YouTube

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

2021-06-02 06:04
現年22歲的幸運兒阿比蓋爾·布根斯基是俄亥俄州首位「打疫苗抽百萬」樂透獎得主。(美聯社)

州長來電「妳打疫苗中100萬」幸運兒狂喜尖叫 家人以為出事

2021-05-27 21:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
美擴大限制投資中企 拜登下令點名華為等59公司

美擴大限制投資中企 拜登下令點名華為等59公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用