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小米集團副總裁：缺晶片至少影響一年 今年第三季最缺

記者林汪靜／即時報導
小米集團高級副總裁盧偉冰26日預估，全球晶片短缺至少會影響未來一年，甚至更長時間。（圖／取自搜狐）
小米集團高級副總裁盧偉冰26日預估，全球晶片短缺至少會影響未來一年，甚至更長時間。（圖／取自搜狐）

小米集團高級副總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰26日預估，晶片短缺至少會影響未來一年，甚至更長時間，今年第三季可能會是全年最缺貨的一季。

澎湃新聞報導，盧偉冰於26日的Redmi Note10系列新品發布會上再度談到缺晶片的問題，他指出，從需求端來看，有四大類產品是晶片的需求大戶：手機、高性能運算、電動汽車及AIoT。

盧偉冰表示，今天全球市場正從4G到5G手機過渡，一部5G手機所需要的晶片數量和產能大約是4G手機的兩倍，射頻晶片的需求大約是四倍，且5G手機發展速度非常快，這造就了大量的晶片需求。

而一部智慧汽車所需要的晶片在一千多顆，他指出，今年第一季，大約全球有100萬輛智慧電動汽車因為缺晶片不能生產，全年預計可能會有300萬輛的電動汽車由於缺晶片而生產不出來。

再從供給端來看，盧偉冰表示，去年年初突如其來的疫情打亂了企業部署，因此有非常多的晶片投資因為這種判斷而推遲，但市場反轉特別快，3、4月全球手機市場已經快速回調；其次，居家辦公帶動了平板電腦、筆記型電腦、家庭電視的需求。

最後，層出不窮的黑天鵝事件雪上加霜。今年3月，汽車晶片大廠日本的瑞薩電子在那珂工廠（日本茨城縣常陸那珂市）的一條生產線發生火災，導致部分車用晶片產線停擺；在此之前，美國德克薩斯州的大寒潮也讓恩智浦和英飛淩停產，兩場災害已讓車企晶片庫存「捉襟見肘」。

至於缺晶片的狀況何時能夠緩解？盧偉冰預期，缺晶片至少會影響未來一年，甚至更長時間，今年第三季可能會是全年最缺貨的一季。

在演講中，盧偉冰還談到一支手機到底有多少晶片，以當天發布的Redmi Note10 Pro為例，一共用到了114顆晶片，其中有三類晶片最緊缺，為處理器晶片，屏幕驅動晶片，以及電源充電晶片。

他說，「只要有一顆晶片我們採購不到位，這部手機其實都是不能生產出來的。」缺晶片是行業的照妖鏡，也是試金石。

他還說，在缺晶片下，可能有的公司會高端漲價，中端降配，旗艦裸奔，把人民幣千元的晶片用到旗艦，透過包裝賣更高的價錢。

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