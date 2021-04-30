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在地球居家防疫悶壞了？現在可以買火箭票上太空

編譯王巧文／綜合外電
「新謝波德」號火箭由兩個裝置所組成，一個是讓乘客入座的太空艙（如圖），另一個是60英尺高的火箭助推器，幫助太空艙衝向太空邊緣。美聯社
「新謝波德」號火箭由兩個裝置所組成，一個是讓乘客入座的太空艙（如圖），另一個是60英尺高的火箭助推器，幫助太空艙衝向太空邊緣。美聯社

亞馬遜創辦人貝佐斯太空公司藍源（Blue Origin）宣布，旗下「新謝波德」號（New Shepard）火箭票即將開售，將帶地球人上太空邊緣旅遊。

藍源公司在29日發布一段宣傳影片，在短短不到一分鐘的影片中，可以看見「新謝波德」號完成任務後從空中順利降落地面，並捕捉到貝佐斯開車跨越沙漠，前往現場勘查的畫面。

藍源尚未透露票價，僅在官網釋出報名頁面，並稱將於5月5日提供更多詳細資訊。官網寫道：「填寫報名表格，以了解如何買到新謝波德的首次太空旅遊票。」

「新謝波德」號火箭由兩部分組成，一個是提供乘客入座的圓頂形狀太空艙，另一個是60英尺高的火箭助推器，幫助太空艙以音速的三倍速度衝向太空，並在靠近太空邊緣時返回地球。

「新謝波德」一次可送6人上太空，在先前的飛行測試中，太空艙能抵達34萬多英尺（超過100公里）高的地方，乘客可透過大窗戶欣賞美景，且在返回地球前能體驗10分鐘的零重力狀態。

在藍源發布影片後，對手維珍銀河（Virgin Galactic）股票在29日收跌4％。迄今為止，維珍銀河已賣出600張太空旅遊票，票價在20萬到25萬美元之間。

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