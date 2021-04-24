1元硬幣原型 拍價高達84萬元 自由女神圖長髮飄逸

1974年製造的第一枚一元硬幣原型，因為沒有星星被命名為「無星星飄逸長髮美元」。(美聯社)

美元錢幣原型、1794年由費城 造幣廠鑄造的一元錢幣「雕母」，23日晚間以31萬2000元起標，經激烈競標，不到一分鐘內，賣價迅速推升，最後以84萬元定槌，遠高於預期。

鑄幣廠最初設計錢幣由工匠藝術家手雕出錢幣最早原型，在錢幣界稱為雕母。

海瑞得拍賣 行(Heritage Auction)發言人布拉德利(Eric Bradley)表示，這枚「雕母」被稱為「無星星長髮飄逸美元」，它與費城後來鑄造的銀幣十分相似，以没有星形圖案聞名；原主人為德州 遊騎兵棒球隊(Texas Rangers)共同主席辛普森(Bob Simpson)，原預估售價為35萬至50萬元。

海瑞得拍賣行利普森(Jacob Lipson)表示，這枚無星硬幣被收藏家和相關機構視為是後來銀製美元的獨特原型；它的正面飾有長髮飄逸的自由女神像並註明1794，背面圖案是花圈環繞的岩石上有一隻展翅老鷹。

利普森指出，可能是因為這枚硬幣一直被埋藏在造幣廠原址，這枚硬幣的圖案已被腐蝕，並非處於完美狀態；硬幣的棕色表面有些刮痕和其他印記。

華府史密森尼學會(Smithsonian Institution)的國家錢幣珍藏(National Numismatic Collection)也有類似的無星星錢幣；隨著造幣廠持續鑄造銀幣美元，這種錢幣模式後來已被遺忘。

「這讓人無比興奮」貨幣學家麥卡錫(David McCarthy)說：「這讓我們有機會了解鑄幣局1794年製造第一只原型硬幣的過程。」

據拍賣行聲明，這枚硬幣已被轉手八次，現年73歲的辛普森於2008年購買了這枚硬幣和其他圖案的硬幣作為收藏；他說，「我認為硬幣幾乎應被視為藝術品，它們讓我得到了很多樂趣。」