拿破侖去世200周年 法國發行紀念郵票

法國發行拿破侖去世200周年紀念郵票。該套郵票以小全張的形式印制，每張售價3歐元。全套郵票共2枚，每枚郵票面值1.5歐元，採用雕刻版印刷。 (中新社)

法國17日發行拿破侖去世200周年紀念郵票。該套郵票以小全張的形式印制，每張售價3歐元。全套郵票共2枚，每枚郵票面值1.5歐元，採用雕刻版印刷。郵票分別展示了拿破侖的肖像和他眺望遠方的畫作。郵票上印有拿破侖的生卒年份：1769年至1821年。

當天啟用的郵票首日戳分三款，雕刻三個不同地點，分別是阿雅克蕭、巴黎和楓丹白露。這三個地點均對拿破侖具有重要意義，阿雅克蕭是拿破侖的出生地；巴黎曾見證拿破侖走向其政治生涯的巔峰；而楓丹白露則見證了拿破侖的遜位。

另外，正式發行的郵票與今年年初公布的郵票圖稿相比，增加了很多金色邊飾圖案。該套郵票的發行是法國紀念拿破侖去世200周年活動的一部分。法國郵政原本計畫舉行郵票首發式等相關活動，但由於當前新冠肺炎疫情 嚴峻而被迫取消。原定當天同時發行的一款特制小版張也未能按期面世。

法國曾於2019年發行拿破侖誕生250周年紀念郵票一套4枚，該套郵票反映的是和拿破侖早年生活相關的重要歷史建築，其中包括阿雅克蕭的拿破侖故居，布裡埃納軍事學院、巴黎軍事學院和瓦朗斯炮兵學校。該款紀念郵票目前仍在向公眾銷售。

法國多家博物館 等文化場所原計畫舉辦展覽等活動紀念拿破侖去世200周年，但由於疫情原因不得不推遲舉行或改為線上舉辦。由於法國社會各界對於如何評價拿破侖存在一定爭議，加之防疫 管制措施的影響，可能難以舉辦大型紀念活動。

拿破侖於1769年8月15日生於法國科西嘉島阿雅克蕭，他對法國和歐洲乃至世界的影響深遠。1815年拿破侖兵敗滑鐵盧後被流放至聖赫勒拿島並于1821年5月5日在那裡病故。拿破侖靈柩後來被安葬在巴黎榮軍院。