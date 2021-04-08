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貝克漢秒上手！帝舵2021新品強打保固 挑戰高品質定義

記者釋俊哲／綜合報導
TUDOR 1926系列象徵品牌的原點，因為正是品牌創辦人為TUDOR註冊專利的1926年份。（圖：TUDOR提供）
TUDOR 1926系列象徵品牌的原點，因為正是品牌創辦人為TUDOR註冊專利的1926年份。（圖：TUDOR提供）

與同集團勞力士（ROLEX）相比，帝舵（TUDOR）常被視作年輕的堅實新銳。而品牌在近十年陸續以「雪花針」、「瑞士天文台機芯」、碧灣（BlackBay）系列站穩馬步後，今年索性在六分多鐘官方影片中，以輕快節奏和語法、踏向一條具有帝舵風格的康莊大道。

新款碧灣計時型（Black Bay Chrono）精鋼腕表是因帝舵計時碼表50周年紀念而生，重新設計過41毫米的精鋼款厚度變得更薄約為14.4毫米，並具有經典的「雪花式」指針，搭配黑色陽極氧化鋁測速計字圈。並有黑白兩種撞色表盤組合，皆可搭配黑色提花織紋、精鋼與黑色寬版仿古皮表帶，精鋼表帶款約5801美元、寬版皮帶款與提花織紋款則約5450美元，品牌代言人貝克漢（David Beckham）也火速在官方instagram戴上新品，展現巨星代言魅力。

同樣Black Bay系列另有一只碧灣1958型Black Bay Fifty-Eight，以18ck黃金搭配綠色表圈、綠色表面，重新設計的透明後底蓋，讓200米防水強度的潛水表也能欣賞具瑞士天文台認證的MT5400機芯，不僅跟緊2021年高級鐘表的「綠」色大潮流，也是該系列首度使用貴金屬為表殼、帶扣也為18ct黃金，不讓同集團老大哥「綠水鬼」專美於前、嘗試掌握綠色話語權，訂價約1萬8795美元。

而針對實搭款式，帝舵今年並有銀色表盤的碧灣（Black Bay）41、36、32毫米三種尺寸，全方位鎖定男女性運動風格愛好者，加上銀色的中性特點，帶出時髦、簡約、百搭印象，價格自2936美元至3393美元不等。TUDOR 1926的「1926」象徵品牌原點：品牌創辦人漢斯．威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）於1926年註冊了「The Tudor」商標，簡單的三針、日期，今年也有半金、精鋼與多種尺寸新款，最低入門價則為28毫米皮帶款的Ref.91350，訂價約1881美元。

最後帝舵更訴諸新品全系列五年保固，而且無需註冊、可以轉讓的口號，甚至喊出建議可於十年進行首次保養的大膽宣言，一舉挑戰精密鐘表品牌對「可靠」的高標、自信滿滿。

具備瑞士天文台認證、矽游絲的MT5400，可在新款18ct黃金Black Bay...
具備瑞士天文台認證、矽游絲的MT5400，可在新款18ct黃金Black Bay Fifty-Eight腕表透明後底蓋中欣賞。（圖：TUDOR提供）
黑白對比搶眼的新款BlackBay Chrono腕表，喊出五年保固，並為紀念品牌...
黑白對比搶眼的新款BlackBay Chrono腕表，喊出五年保固，並為紀念品牌首款計時碼表Oysterdate而生。（圖：TUDOR提供）
碧灣（Black Bay）是帝舵今年主打，並推出計時碼表、18ct金表與925純...
碧灣（Black Bay）是帝舵今年主打，並推出計時碼表、18ct金表與925純銀三種材質，是年度強打星。（圖：TUDOR提供）
帝舵代言人貝克漢已於官方Instagram帳號火速戴上最新帝舵Black Bay...
帝舵代言人貝克漢已於官方Instagram帳號火速戴上最新帝舵Black Bay計時碼表，十足稱職。（圖：TUDOR提供）

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