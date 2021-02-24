我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／拜登強化供應鏈、一人公司也可申請PPP

拜登將簽行政命令強化供應鏈 白宮：台灣是重要夥伴

米蘭時裝周開跑 Missoni打頭陣數位發表最新女裝

中央社米蘭24日綜合外電報導
創意總監米索尼（Angela Missoni，圖）發表聲明說：「我想利用這個計畫，透過一首歌的長度來總結這一年來的努力，創作出令人激動的內容，並可以不同的數位裝置來觀看。」Getty Images
創意總監米索尼（Angela Missoni，圖）發表聲明說：「我想利用這個計畫，透過一首歌的長度來總結這一年來的努力，創作出令人激動的內容，並可以不同的數位裝置來觀看。」Getty Images

米蘭時裝周今天開跑，由義大利時尚品牌Missoni打頭陣，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的關係，設計師不得已再度透過數位方式呈現。

義大利北部傳出首例確診患者，導致歐洲實施封鎖的一年後，設計師必須尋找新方法吸引時尚達人為他們的創意買單。

以多色鋸齒形圖案而聞名，Missoni是第一個透過影片展示最新女裝系列的時尚品牌，不僅展出秋冬時裝，也可看到春夏新品。

模特兒穿著閃亮耀眼的針織衫、寬鬆的套裝、連身裙和休閒服，在保齡球場等社交場所與朋友們聚會聊天，模擬恢復正常生活的情況。

創意總監米索尼（Angela Missoni）發表聲明說：「我想利用這個計畫，透過一首歌的長度來總結這一年來的努力，創作出令人激動的內容，並可以不同的數位裝置來觀看。」

義大利服裝大師亞曼尼（Giorgio Armani）則選擇在空無一人的劇院舉辦時裝秀。

這一季的米蘭時裝周將於3月1日結束，亞曼尼、普拉達（Prada）、范倫鐵諾（Valentino）和Dolce & Gabbana（D&G）等品牌也都會透過數位平台分享他們各自的時裝系列影片。

義大利 疫情 索尼

上一則

奶酒帶你玩／這些展覽再不看就晚啦！

下一則

米蘭時裝周開跑 Missoni打頭陣數位發表最新女裝

延伸閱讀

度危機 郵輪一哥嘉年華擬賣股

度危機 郵輪一哥嘉年華擬賣股
聯合國車隊剛果遇襲！43歲義大利大使中槍身亡

聯合國車隊剛果遇襲！43歲義大利大使中槍身亡
「義大利郵輪假期」回來了！歌詩達預計3月底復航

「義大利郵輪假期」回來了！歌詩達預計3月底復航
聯合國機構車隊遇襲 義大利駐剛果大使身亡

聯合國機構車隊遇襲 義大利駐剛果大使身亡

熱門新聞

伊莉莎白二世女王不願被孫子與孫媳耍著玩，也展開反擊的行動。（路透資料照片）

女王出招！傳聯合查爾斯、威廉等王族一起對戰梅根

2021-02-22 23:21
27歲的日本女星百瀨桃因擁有M罩杯的傲人雙峰暴紅。取材自Instagram

日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」

2021-02-20 02:55
小p是鋼琴家與Cosplayer，以Cosplay成動漫或遊戲角色並用鋼琴彈奏該作品的音樂為特色，因身材姣好而受矚目。（取材自Instagram）

她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？

2021-02-22 00:13
伊麗莎白二世女王被叛逆的孫子、孫媳傷透心。（路透資料照片）

哈利、梅根反嗆王室！得寸進尺惹怒女王 關係惡化

2021-02-20 20:20
日本一位網友在灰濛濛的城市中，拍到一棟大樓特別「晴空萬里」，有如遊戲出BUG般的畫面。取材自推特

不是合成照！灰濛濛城市竟出現「晴天大樓」

2021-02-22 01:05
美國一名媽媽意外發現太平洋上有一座奇特島嶼，形狀長得十分像男性的生殖器。（截圖自Google Map）

她玩Google Maps驚人發現 這島激似「男性生殖器」

2021-02-23 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損

伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損
哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲
暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線
自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度

自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」