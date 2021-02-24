米蘭時裝周開跑 Missoni打頭陣數位發表最新女裝

創意總監米索尼（Angela Missoni，圖）發表聲明說：「我想利用這個計畫，透過一首歌的長度來總結這一年來的努力，創作出令人激動的內容，並可以不同的數位裝置來觀看。」Getty Images

米蘭時裝周今天開跑，由義大利 時尚品牌Missoni打頭陣，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 的關係，設計師不得已再度透過數位方式呈現。

義大利北部傳出首例確診患者，導致歐洲實施封鎖的一年後，設計師必須尋找新方法吸引時尚達人為他們的創意買單。

以多色鋸齒形圖案而聞名，Missoni是第一個透過影片展示最新女裝系列的時尚品牌，不僅展出秋冬時裝，也可看到春夏新品。

模特兒穿著閃亮耀眼的針織衫、寬鬆的套裝、連身裙和休閒服，在保齡球場等社交場所與朋友們聚會聊天，模擬恢復正常生活的情況。

創意總監米索尼 （Angela Missoni）發表聲明說：「我想利用這個計畫，透過一首歌的長度來總結這一年來的努力，創作出令人激動的內容，並可以不同的數位裝置來觀看。」

義大利服裝大師亞曼尼（Giorgio Armani）則選擇在空無一人的劇院舉辦時裝秀。

這一季的米蘭時裝周將於3月1日結束，亞曼尼、普拉達（Prada）、范倫鐵諾（Valentino）和Dolce & Gabbana（D&G）等品牌也都會透過數位平台分享他們各自的時裝系列影片。