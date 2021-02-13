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疫情中的情人節 花店發了 餐飲業也訂滿了

編譯徐薏茹／綜合13日電
芝加哥一家商店銷售的情人節花束。(美聯社)
芝加哥一家商店銷售的情人節花束。(美聯社)

新冠肺炎疫情已延燒一年，儘管疫情仍然嚴峻，在情人節這個特別的日子裡，美國人民仍努力尋找方法慶祝對彼此的愛，不少花店及餐廳的生意相當興盛。

花店接到滿滿的訂單，人們希望透過安全的距離傳送他們的愛，許多花束上的卡片都寫著類似的訊息：「期待當面慶祝。」

在某些鬆綁限制的城市，情人節的餐廳預訂也已爆滿，餐廳過去一年受疫情重創，生意慘淡，這次情人節對餐廳來說就像是久旱逢甘霖。

芝加哥市長本周鬆綁室內用餐的限制，原本限制餐廳只能容納原本25%的人數，且每個空間人數上限為25人，現在放寬到50人，不過容納人數仍必須維持在原本的25%。

達令餐廳(The Darling)這周末的預約已滿，此情況已維持幾周，餐廳老闆表示疫情讓客人變得相當彈性，甚至很開心地接受下午4點的預約時段。

紐約市的美國酒吧(the America Bar)餐廳在情人節當天的預約也已爆滿，餐廳老闆表示州長允許打烊時間從晚上10點延至11點，讓餐廳有更多空間調整輪班。

紐約市牛排屋T Bar的預約也已經全滿，老闆說：「這激勵了每個人，我們看到一絲絲希望。」「看到人們外出活動讓每個人有不同的心情。」

俄勒岡州波特蘭一對結婚55年的夫妻則有特別的情人節計畫，吉爾(Gil)和格莉西亞(Mercy Galicia)在過去一年很少踏出家門，與大多數人相同，過去一年對他們家人來說非常艱難，吉爾一家從菲律賓移民到美國已40多年，格莉西亞患有癌症及早發性阿茲海默症，吉爾過去每天外出活動，但已經一年無法維持習慣，他對隔離的日子充滿擔憂。

吉爾家沒有電腦，開放疫苗時吉爾到處打電話詢問仍排不到疫苗，他們的女兒恰好在網路上看到家附近的雜貨店開放預約的消息，立刻就為父母預定施打疫苗，恰好就在情人節當天，這對吉爾夫妻來說正是最棒的慶祝方式。

芝加哥一家商店銷售的情人節花束。(美聯社)
芝加哥一家商店銷售的情人節花束。(美聯社)
芝加哥一名男子購買情人節花束送給妻子。(美聯社)
芝加哥一名男子購買情人節花束送給妻子。(美聯社)
芝加哥一名女子購買情人節花束送給親人。(美聯社)
芝加哥一名女子購買情人節花束送給親人。(美聯社)

疫情 紐約市 美國

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