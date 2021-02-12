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溫暖除夕夜 曼哈頓華埠「46號美食店」為遊民送熱飯

記者張晨／紐約報導
莫志聯與志願者們在大通銀行為華人遊民送上熱飯。(記者張晨/攝影)
莫志聯與志願者們在大通銀行為華人遊民送上熱飯。(記者張晨/攝影)

距離2020年4月勿街46號美食店開始派送免費餐已近一年，27歲的店經理莫志聯不論暴雪或低溫，每天晚上依舊風雨無阻地為華埠遊民分發熱食，即使在闔家團圓的除夕夜仍要堅持善行；「真的很難停下，你能想像他們就在那，期待著一口熱飯，而今天我若不去，就沒有人會記得他們；除夕夜，每個人都值得吃上一口『團年飯』。」

影音來源：記者張晨

記者隨莫志聯一起為遊民準備餐盒和派發，與以往不同的是，除夕夜當晚的熱餐是華人團年飯桌上必不可少的魚肉，還有兩塊紙包蛋糕作為甜點。

當一行人走到華埠哥倫布公園(Columbus Park)附近時，大批遊民已在那裡等待，看到莫志聯來了都從遠處小跑上前，但無人哄搶或者與派發者靠得很近，都能保持社交距離。

他們中有不少人與莫志聯熟識，即使衣衫襤褸也都表現得彬彬有禮，其中不乏華人的面孔；知道當天是除夕，許多遊民在接到熱飯後不僅表達感謝，甚至連聲道「新年好」。

「真沒想到你今天還會來，祝你春節快樂。」一名西語裔遊民對莫志聯說，「當然，當然，我每天會都來。」他答道；與華埠大街小巷張燈結綵、屋內觥籌交錯人團圓的景象相比，積雪未化的哥倫比公園顯得更有人情味。

除夕夜的餐盒約100份左右，在約一小時的派送中，最後一站來到且林士果(Chatham Square Library)旁的大通銀行，有幾名華人遊民在銀行的取款機大廳取暖；餐盒遞到一人手裡時，他向莫志聯恭了恭身，又抹了抹眼睛。

「在紐約市，對遊民的定義太複雜了，他們有時也會掙些錢，但整體生活是沒有保障的。」莫志聯表示，當肩負起這份工作時，責任感也會油然而生，「我在華埠一天，就會保證他們有一口熱飯。」

一行人一小時派送百份熱餐。(記者張晨/攝影)
一行人一小時派送百份熱餐。(記者張晨/攝影)

華埠 華人 紐約市

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