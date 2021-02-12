全台養貓直逼80萬隻 「貓行為師」傳授讀貓訣竅

貓行為師曾麒穎說，養貓要布置多個不受干擾、夠隱匿的貓窩讓牠選擇作為核心領域，並至少要有兩個動線，作為觀察與逃跑之用，及定時給食、正向而規律互動。(中央社)

全台養貓數從8年前起倍增，近3年更直追80萬隻，重視寵飼關係平衡的貓行為師曾麒穎說，貓心理跟狗不同，須有不受干擾的貓窩作為核心領域，外出、外宿寵物旅店也有原則須留心。

根據農委會調查推估，近3年全台灣 養貓數都在70幾萬，直追80萬隻規模，集中在都會區，因為貓顯得較自得其樂，也不需要天天帶出門大小便。

但是其實貓咪跟狗狗是不同的，取得國際動物行為諮商協會（IAABC）認證貓行為師資格的曾麒穎接受專訪時說，貓不像群居的狗，沒有臣服的概念，且性格膽小又好奇；而寵飼關係平衡才好，要有這樣的關係，就要了解貓。

他舉反例說明，太熱情、馬上要擁抱貓會有反效果，就曾有飼主一開始養貓咪就想擁抱，結果每天躲衣櫃，或者跑到高處遠觀，就這樣互相只能當室友一年，磨合這麼久後，貓咪才主動去蹭飼主，之後才真的抱到貓。

曾麒穎說，以空間解讀貓的心理，有核心領域、外圍領域及最外層的探索領域（門窗以外）；養貓要佈置多個不受干擾、夠隱匿的貓窩讓牠選擇作為核心領域，貓窩並至少要有兩個動線，讓貓咪感受到有什麼不妥時可以逃跑。

而且因為貓的生理時鐘非常精準，對時間的誤差更是小於0.5秒，必須規律、定時的供給食物，生活互動也不要正眼對看貓咪，飼主可以正常生活，例如帶著筆電、資料做自己的事，貓咪就像幼兒時期的小孩一樣，會去感知生活的氣息、聲音、頻率等，漸漸地就能自然建立信賴關係。

若是比較多人的家庭，可以是媽媽餵飼、爸爸回家陪貓咪玩，加上有小朋友跟貓咪有很多肢體互動，也會培養出很緊密的同儕情感。

另外，他也說，不是所有的貓都適合被帶出門去遛，因為那已是家貓居住住家門窗外的最外層探索領域，務必要做好準備，功課要做足，否則不要出去。

他具體說明，對照狗繩1.5到2米長，貓用要5米以上，因為貓的反應通常人類跟不上，若受驚嚇，建議放掉牽繩，並馬上循線去找，因為牽繩夠長，可以找得到；這是基於安撫不了時，貓會掙脫胸背袋及牽繩，反而找不到，但這是極少數的緊急情況，最好不要發生。

而且也非所有貓都適合外宿寵物旅店，他說，可選擇到府服務；若須選擇旅店，首選有證照的店家，現場可留心觀察褓母是否真的在意貓，而貓房要有隱蔽空間，例如小閣樓，以及獨立空調（避免氣味交流），還要帶平時吃的食物、零食及平常用的盆砂、毛毯，以及有飼主氣味的衣物、毯子等，幫助貓咪建立外宿時的核心領域。