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如何對抗「冬季抑鬱」？專家5點建議

記者謝哲澍／新澤西州報導
如何對抗「冬季抑鬱」(Winter blues)？專家表示，點對的香薰有助於減輕壓力、調節情緒。(Unsplash)
如何對抗「冬季抑鬱」(Winter blues)？專家表示，點對的香薰有助於減輕壓力、調節情緒。(Unsplash)

步入新年，並不意味著2021年的日子就更輕鬆，「冬季抑鬱」(Winter blues)讓許多人的生活變得更難熬。季節性情感障礙(seasonal affective disorder)影響數百萬美國成年人，今年受疫情影響可能會加倍放大。

「冬季抑鬱」有充分的科學依據，美國國立衛生研究院(NIH)研究表明，由於缺乏陽光，血清素水準在冬季會下降，會導致季節性情感障礙，大約15％的人口可能會感受到情緒低落。

妙佑醫療(MAYO CLINIC)指出，季節性情感障礙在女性、年輕人和夜班工作者中更為常見，通常在秋冬期間出現、春夏消失。常見的症狀包括睡得更多，但睡眠品質差；感覺疲倦、低能量；渴望垃圾食物；體重增加；失去對曾經享受的活動興趣；無法專注；避免社交活動等。

專家給出5點建議：

●運動鍛煉：紐約大學Langone醫學中心精神科醫生、精神病學臨床副教授Sudeepta Varma指出，人們可通過重量訓練來幫助減輕焦慮，運動帶(Exercise bands)和舉重都是良好選擇，她還建議練習瑜伽來釋放壓力。

●香薰療法：特定的香氣會影響人們的幸福感和心情。Varma說，桉樹(eucalyptus)和薰衣草香味可以減輕壓力，柑橘(citrus)有助於調節情緒。

●光療：哈佛大學健康出版社指出，每天一次使用1萬lux的光大約15分鐘，可顯著緩解季節性情感障礙。

●褪黑素：根據約翰·霍金斯醫學院的說法，如果在睡前兩小時服用褪黑激素補充劑(一般1到3毫克)，可以幫助緩解失眠。

●大麻二酚(Cannabidiol)：通常稱為CBD。哈佛醫學院醫學大麻顧問Peter Grinspoon指，CBD與多種受體相互作用，有助於睡眠、緩解疼痛和焦慮症，但醫學界尚不完全瞭解其如何發揮抗焦慮作用。

美國 紐約大學 疫情

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