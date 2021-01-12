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年薪破10萬元的「最佳工作」 軟體工程師 被它擠下寶座

編譯季晶晶／綜合外電
軟體工程師3年來首次未能榮登全美最佳工作。(美聯社)
軟體工程師3年來首次未能榮登全美最佳工作。(美聯社)

美國新聞與世界報導》（U.S. News &World Report）整理出年薪破10萬美元的2021年度全美「最佳工作」排行榜。軟體工程師三年來首次未能摘冠，牙醫師今年摔出前5名、只排第9。

排行榜的第一名是醫師助理，職務名稱雖是「助理」，但要求碩士學位才能勝任，年薪中位數是11萬2260美元；其次是軟體開發人員，年薪10萬7510美元，須具學士文憑；再來是護理師，年薪11萬0700美元，教育背景要求碩士；排第四的是醫療和健康照護服務經理人，年薪10萬0980美元，須大學畢；以及第五名的醫師，年薪20萬6500美元，要求博士學位。

這份排行榜檢視了多種工作，先考慮美國勞動統計局決定的2019到2029年間職缺預估數和百分比，然後從1到10分評比其他因素，包括工作壓力、未來職涯展望、失業率，以及這些工作的10年成長展望。

美國知名求職網站Glassdoor另編了一份「全美最好的50個工作」排行榜，將前端工程師（front-end engineer）放首位，這類電腦程式設計人員的底薪中位數是一年10萬5240美元。其次是java開發人員（8萬3589美元）、資料科學家（10萬7807美元）、產品經理（11萬7713美元），以及DevOps維運工程師（10萬7310美元）。

Glassdoor評比各項工作的分數考量過三個因素後決定：薪資收入潛力（每年底薪的中位數 ），總體工作滿意度，以及職缺數。對於每項工作，必須在一年間收到駐美員工至少100份薪資報告，以及至少100份工作滿意度評比。最高層主管職位和實習生層級的工作被排除在外。

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