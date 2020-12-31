瑞士研究：約會軟體不會摧毀愛情

瑞士一項研究指出，使用約會app覓得一段長期戀情的可能性更大。(Unsplash)

瑞士一項研究今天顯示，使用約會軟體覓得一段長期戀情的可能性更大。而此前曾有警告指出，約會app只會助長膚淺短暫戀情，而非真愛。

手機 應用程式app已徹底改變全球各地人們相遇的方式，並迅速在許多國家成為情侶牽手成功的主要途徑。

發表於公共科學圖書館期刊（PLoS One）的瑞士日內瓦大學（University of Geneva, UNIG）研究顯示，交友軟體促成的情侶，實際上較離線認識的情侶「同居意願」更高。

研究報告作者、日內瓦大學人口統計學和社會經濟學研究所研究員波塔卡（Gina Potarca）在一項聲明中指出：「大部分媒體都宣稱，交友軟體會對關係品質產生負面影響，因為它讓人們無法投入一段專注或長期關係。」

「直到現在，並沒有任何證據證明這是事實。」

波塔卡使用瑞士聯邦統計署（Swiss Federal Statistical Office）2018年一項家庭調查，分析3000 多名過去十年中遇見伴侶並處於戀愛關係的民眾回應。

她的分析顯示，透過app認識的伴侶，比其他人更有同居意願。

波塔卡也表示：「這項研究結果並沒有說明這些情侶的最終意願是為了長期或短期同居。」她又說，但總體而言，他們對結婚的渴望很高，「其中一些情侶可能將同居視為婚前試驗期」。

這項研究也發現，透過約會app認識的伴侶，比其他人有更強烈的生小孩渴望和意願。

與此同時，這些情侶對自己的戀情的滿意度，與透過更傳統方式結識情侶不相上下。

波塔卡表示，約會app在今年封城 和保持社交距離 期間可能會變得更加流行，知悉不必擔心使用這些工具可能會帶來的長期負面疑慮，令人感到放心。