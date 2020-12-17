Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他

Google日前發生大規模系統服務失效，有一名日本網友發生家中透過Google Home控制的智慧家電全部無法運作，他將求救過程PO上網引發網友熱議。圖為他在推特上PO出屋外下雪的景象。（取材自推特）

Google 日前發生大規模服務系統癱瘓問題，包含Gmail、YouTube等重要服務無法運作，令不少網友抓狂直呼根本是「世界末日」。有一名日本網友就在網路上分享他所遇到的慘況，由於Google服務失效，家中所有透過Google Home控制的智慧家電全都無法運作，導致在寒冷的冬天裡無法開啟暖氣，讓他焦急在推特 （Twitter）上發文急尋解方，然而故事最後他成功找到解救他的「神助手」，沒想到網友看了卻忍不住笑意。

日本網友「はやぽん」在推特上發文提及，由於Google大當機，導致Google Home服務無法使用，不止房間內的照明、空調及電視無法控制，甚至在室外下雪的天氣中，暖氣還停止供應，全然無法啟動智慧家電。

Googleがくたばる

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Google Homeが使えなくなる

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部屋の照明、エアコン、テレビの制御ができなくなる

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外は雪が降りしきる中、暖房が停止。Googleが使えなくなったので再起動できない

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リモコンをどこにやったか分からなくなり、凍死しかけてる

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たすけて←いまここ — はやぽん (@Hayaponlog) December 14, 2020

網友告訴「はやぽん」空調上有緊急啟動按鈕，只要成功開啟就能「拯救」他，但當他打開空調面板後卻發現上面寫著「手動」冷氣開關，他看著窗外仍下著大雪，不禁再次感受滿腹無奈的心情。

不少網友都替他感到心急，最終「はやぽん」為這場危機寫下最後更新，「改用被Google禁止的華為 手機啟動了！終於不用凍死了！」網友們看了最後的神結局都笑翻，紛紛留言「非常時刻使用非常手段」、「中國救世神話」、「暗黑華為廣告」、「華為或成最大贏家」。