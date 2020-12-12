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從瑞典到印度 一次看懂世界各國的紓壓之道

記者王郁婷/輯譯
外出輕快散步可以讓你在遇到痛苦的時候，維持情緒鎮定。圖為約翰霍普金斯大學校園。(美聯社)
外出輕快散步可以讓你在遇到痛苦的時候，維持情緒鎮定。圖為約翰霍普金斯大學校園。(美聯社)

適度壓力是成長的動力，過度壓力則會帶來各種健康問題。當工作壓力成為日常，如何紓壓是現代人必學的功課。Health.com訪問世界各國、各行各業人士，分享他們如何從壓力中找到解放的方式，有趣的是，這些紓壓方式和各國的文化傳統有密切關係。

•法國人

「當我卸下一整天的工作壓力返家後，我會進行一個儀式﹘﹘喝些開胃酒，搭配腰果和鷹嘴豆泥，然後準備做飯。」—化妝品牌CEO Ingrid Jackel

你可以這樣做：葡萄酒是一種放鬆劑，但更重要的是，你需要一個儀式性的動作，切開工作的混亂與居家的舒適感。不管是洗臉、和家人玩個小遊戲、聊天，都可以是達成放鬆目的的儀式。

•愛爾蘭

「在寒冷的月份，還是要到戶外散步，呼吸新鮮空氣，這使我的大腦煥發活力。」—部落客Phoebe Holmes，40歲

你可以這樣做：外出輕快散步。2012年的一項研究中，一組人騎腳踏車30分鐘，一組人靜靜坐著，在這之後給他們看令人不安的照片，前者明顯比後者較不感到焦慮害怕。運動不僅可以減輕焦慮，還可以讓你在遇到痛苦的時候，維持情緒鎮定。外出也可以接觸到更多的陽光，有利正向情緒。

•土耳其

「土耳其語Keyif的意思，就是找一個時刻完全放鬆做自己，享受愉悅的事物。當我聽音樂或伸展筋骨的時候，我有了Keyif的感受。」—非營利計畫協調員Asli avusoglu，42歲

你可以這樣做：分散大腦的注意力，緊張的想法通常來自「可能會發生不好的事情」的假設。專注於積極的事物，可以幫助消除負面想法，不妨在筆記本上寫下生活中的好事清單。

俄羅斯

「俄羅斯人在忙碌的工作之後，會到俄式桑拿浴放鬆，坐在極端的高溫中出汗，是一種拯救靈魂的奇蹟發明。」—作家Amanda Lynn Hinson，35歲

你可以這樣做：沖個澡，把身體弄暖，短短幾分鐘就可以消除緊張感。耶魯大學一項研究顯示，從熱水澡中獲得溫暖的感覺，可以觸發大腦和身體情緒溫暖的反應，從而提振心情。

•泰國人

「泰式按摩是一門科學，身心療效已獲證實。對肘部和膝蓋施加壓力，身體的壓力因此釋放。」—大學講師Pam Sangsingkeo，39歲

你可以這樣做：揉捏頸項部位，刺激壓力受體會釋放一種天然的抗憂鬱血清素，如果能讓伴侶為你服務更好。

瑞典

「在瑞典，我們喜歡短暫休息一下，和朋友喝個咖啡（瑞典話中稱為Fika），這是我們文化的一部分。在許多公司，上午10點和下午3點左右，是進行Fika的時間。」—電視製作公司經理Sarah Melin，42歲

你可以這樣做：用手機設定休息的鬧鈴，鈴聲響起找個同伴到茶水間煮杯咖啡。麻省理工學院一項研究顯示，在工作日進行社交的人，比埋頭苦幹的人有更好的生產力。

•印度

「每天早上我會做笑聲鍛鍊﹘﹘微笑、揮手並跳躍。我做得愈多，就感覺愈有活力。」—健康計畫主持人Rashmi Vyas Aparajit

你可以這樣做：牛津大學一項研究顯示，收縮的腹部肌肉會觸發讓人感覺愉悅的腦內啡大量分泌。甚至只是短暫的捧腹大笑，都能使人平靜。不妨看一點會讓你發笑的電視節目。

瑞典 咖啡 俄羅斯

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