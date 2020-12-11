我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

國會通過2021國防授權法 與川普正面對決

冷氣團報到！宅家中避寒必備4種小物 加壓花灑超重要

記者劉小川／台北報導
害怕清潔的人們，不建議挑選這種長毛地毯。圖／摘自pexels
害怕清潔的人們，不建議挑選這種長毛地毯。圖／摘自pexels

氣溫持續探底，進入冬天，有些居家用品看似不起眼，卻是在家避寒的必備神器，用過一次就再也拋不開，能夠提升居家幸福感，寒冷的冬天也能暖暖的過冬。

地毯

地毯除了當成居家擺飾，與點綴居家色彩的重要角色之外，在冬天時鋪上地毯，更是讓人在歡聚時，能感受到溫馨。但在選擇地毯上除了色彩要搭配家具與居家色調外，更重要的是地毯保暖度，若害怕清潔不易的地毯，建議不要選擇長毛地毯。

地毯不僅能點綴居家氣氛更能在冬日裡增添溫暖。圖／摘自pexels
地毯不僅能點綴居家氣氛更能在冬日裡增添溫暖。圖／摘自pexels

加濕器

冬天穿上厚大衣外，家中也會有溫暖的家電必須配合，如電暖器等，在家中會特別讓環境乾燥，不僅讓人口乾、肌膚也會出現乾燥的狀況。

建議可以搭配「加濕器」使用，有效改善空間過於乾燥。但使用加濕器的水箱建議定期消毒，因為水箱可能會有細菌滋生的可能性。

加濕器能在冬天裡可以讓肌膚與身體的乾燥程度下降。圖／摘自pexels
加濕器能在冬天裡可以讓肌膚與身體的乾燥程度下降。圖／摘自pexels

增壓花灑

疲憊一整天的身體，好不容易回到家，想要放鬆的淋浴，卻遇到水壓不足的問題，會讓人非常心灰意冷。許多人家中，在使用熱水時，還是有可能遇到因為熱水而水壓不足的問題，建議可以挑選日本人都流行的增壓花灑，由於花灑本身的出口細緻，改變出水時的口洞，而使水壓增強，想要來個療癒的洗澡過程，在冬天裡當然不能缺少的是有足夠的水量。

水壓不足的花灑，讓療癒的冬日舒壓變得冷心。圖／摘自pexels
水壓不足的花灑，讓療癒的冬日舒壓變得冷心。圖／摘自pexels

製造浪漫的燭台

家中的溫馨點綴，除了有好的家飾擺放與設計之外，蠟燭是溫馨關鍵。冷冷的天氣，在家中任何一處擺放蠟燭，會提升家中的溫馨感讓冬日升溫，在餐桌上點上蠟燭，更讓冬日裡的晚餐，都宛如一場溫馨的儀式。

日本

上一則

奶酒帶你玩／這4個動作減脂增肌都練到！

延伸閱讀

Our Hope 線上演唱會12月19日舉行

Our Hope 線上演唱會12月19日舉行
最後沉淪的日子…謝家華酒精、毒品成癮 自陷悲劇

最後沉淪的日子…謝家華酒精、毒品成癮 自陷悲劇
冬季室內過敏惡化3原因 免疫學家揭對抗塵蟎小技巧

冬季室內過敏惡化3原因 免疫學家揭對抗塵蟎小技巧
新藝寶地板地毯公司 一年一度清倉特價活動

新藝寶地板地毯公司 一年一度清倉特價活動

熱門新聞

YouTuber屢屢被鄰居叫床聲吵醒，按鈴警告後對方卻仍持續喊叫。(取材自Youtube)

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

2020-12-05 02:31
原PO男友帶她到麥當勞享用松露大餐，卻因貼心舉動令她感動。取材自Dcard

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

2020-12-06 03:35
以色列國防部太空總署前主管艾希德在以國最大報「新消息報」專訪透露，外星人是真的。（取材自推特）

人類已和外星人接觸！以國衛星之父曝 川普想揭密被阻

2020-12-09 20:31
日本一位網友挑戰「連吃100天超商便當」，結果健康狀態亮紅燈，質疑超商便當的保存期限真的太久。（取材自まいどなニュース）

日男「連吃百天超商便當」下場慘 網：吃過量身體會臭

2020-12-07 02:45
Space X於美東時間9日在德州進行「星艦」（Starship）火箭原型試飛，未料在降落時，著陸失敗發生爆炸。(Getty Images)

SpaceX「星艦」火箭落地爆炸！墜地成一團火球

2020-12-09 20:44
美國2018年一架F-18戰機在大西洋上空遇到「不明空中現象」（右），雖與GPS大氣偵測探空儀有些相似，但明顯缺乏GPS接收器。畫面翻攝：The Debrief

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

2020-12-04 06:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？
涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕
1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例

1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例
宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡
戴琪出任美國貿易代表 將捍衛美國利益

戴琪出任美國貿易代表 將捍衛美國利益