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染黑不如染白！時尚銀髮潮 醫提醒漂白前注意這事

記者陳婕翎 / 台北報導
最近流行把全部頭髮都染成灰白，打造出時尚感。擷取自jackmartincolorist造型師IG
最近流行把全部頭髮都染成灰白，打造出時尚感。擷取自jackmartincolorist造型師IG

熟齡民眾多希望看起來年輕一點，習慣將斑駁的灰白色的頭髮染黑，但白髮長出來的速度快，不到三個月就補色一次。其實，最近流行把全部頭髮都變成灰白，意外打造出時尚感。

染髮會傷害髮質，把頭髮漂白是否比染黑更傷頭髮？開業皮膚科醫師趙昭明說，不論把頭髮染黑或染白都是氧化還原作用，兩者對頭髮的傷害「差不多」，對髮質的傷害程度與染色無關，取決於染髮是屬於「永久性染髮」或「暫時性染髮」，前者傷害最大。

趙昭明解釋，永久性染髮通常含有較高濃度的化學成分「對苯二胺」（PPD），氧化及還原影響深至毛髮隨質；暫時性染髮的染劑化學成分較少、褪色較快，染劑只會塗色在頭髮表面不會進入髮幹，只有輕微的氧化還原作用，不論染黑或染白，對髮質傷害都比較小。

擷取自jackmartincolorist造型師IG
擷取自jackmartincolorist造型師IG

趙昭明建議，想嘗試將頭髮染成星空銀髮，建議選擇暫時性染髮劑，雖染髮二周後髮色就會慢慢淡，但對髮質傷害較小，每次染髮須間隔3個月以上，若頭髮長太快，可縮短至兩個月再挑染或補染，強調染髮前應做好皮膚保護，以隔離液或凡士林塗在頭皮上，避免皮膚過敏

目前掀起的時尚銀髮潮，肯定白髮也是美麗。台北榮總醫院老年精神科主任蔡佳芬表示認同，多數的人很難接受自己開始老化，但又無法改變事實，「那就改變對於這件事的看法，把什麼東西當成美就是一種價值觀」。

此外，專家也建議在染髮前，要堅守五大步驟：「染前選」選購有衛生許可字號及完整標示的染髮產品；「髮健康」確認頭髮周圍的皮膚及頭皮是否健康，有傷口時千萬不要染髮；「要看明」看清楚染髮產品使用方法及注意事項，以確保使用安全；「安全染」正確安全使用染髮產品，不得以洗髮方式進行染髮；「全注意」全心注意染後皮膚狀況。

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