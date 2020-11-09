美到像劇照！秦嵐示範 今年秋冬就是要穿彩色毛衣

秦嵐穿Tory Burch手工編織瓷彩花紋毛衣。Tory Burch提供

冬天的氣息越來越濃厚，保暖的針織、毛衣就是這個季節最有代表性的造型好物。今年Tory Burch重新詮釋了經典和懷舊，並把精緻優雅和自在輕鬆感融合在一起，與藝術家Francesca DiMattio合作的單品更是在冬日中增添繽紛的亮麗質感，讓整體穿搭更有活力。

秦嵐穿穿手工編織瓷彩花紋毛衣搭配幻藍印花方格拼貼印花摺飾裙，手拿象牙白Eleanor鍊帶包搭配黑色Miller中筒靴。Tory Burch提供

Tory Burch本人和DiMattio一樣，喜愛瓷器文物，這次雙方把土耳其、英國 和法國的歷史瓷器帶來的靈感添入服裝中，DiMattio並打造出「花之圓舞曲印花」，加上荷蘭女畫家作品啟發的荷蘭花園概念，呈現大膽鮮明和誇張的彩色圖騰。日前中國 女星秦嵐出席Tory Burch鄭州店開幕活動時，就身穿手工編織瓷彩花紋毛衣搭配幻藍印花方格拼貼印花摺飾裙，手拿象牙白Eleanor鍊帶包搭配黑色Miller中筒靴，在浪漫優雅中散發帥氣個性。

Paul Smith五十周年膠囊系列玫瑰毛衣。Paul Smith提供

此外，Paul Smith秋冬也推出五十周年膠囊系列，以歷史典藏的中的經典蘋果 、玫瑰元素為主要設計概念，搭配黑色主調呈現低調又亮麗的沉穩氣質。其中一款玫瑰毛衣呈現出各種顏色的玫瑰，這也象徵著設計師Sir Paul Smith對叔叔Billy在諾丁漢附近的玫瑰種植園最美好的回憶。