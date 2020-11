特斯拉也賣酒！首推「閃電」龍舌蘭 瞬間搶光光

電動汽車 龍頭特斯拉 (Tesla),除了自家生產的電動汽車受到廣大消費者歡迎外,過去也在官網推出不少特殊商品,例如短褲和衝浪板。然而近日特斯拉又首度推出「龍舌蘭酒系列」,兌現了執行長伊隆·馬斯克 (Elon Musk)開始銷售自家白酒品牌的承諾。

根據 CNN 報導,特斯拉11月5日在官網首次推出自家酒類系列。從官網照片可看出,該款龍舌蘭是由南加州的烈酒品牌Nosotros Tequila所生產,並由Speakeasy Co 負責銷售,定價為250美金,商品敘述更說明,此為一種獨家的龍舌蘭酒,100%在法國橡木桶中陳釀,具有乾果和淡淡的香草香氣,與肉桂胡椒味。

除了酒本身外,商品的造型也受到大批粉絲關注,特殊的「閃電」形狀,就像是電動車充電時的符號,整個瓶身都是以人工吹製而成,底部還有特製的架酒裝置,可以讓酒瓶直立在桌面上。

報導中也提到,該商品一推出後,即使每人僅限購兩瓶,但還是立刻在短時間內銷售一空,目前也只有某些州才可以買得到,必須年滿21歲才能購買,預計在2020年末開始出貨。

然而,這也不是特斯拉第一次推出「特殊」商品。今年7月特斯拉開始在官網上販售「迷你紅色運動短褲」,售價為69.420美金,用來揶揄那些錯失良機的股票放空者,馬斯克在推特(twitter)分享該商品的網址後,還造成官網一度當機。

