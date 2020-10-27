我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬批川普「天天說謊」、「刷存在感」

疫情挫道指史指 科技股提振那指

史努比3要角都到了！Cath Kidston推聯名系列 充滿童趣

記者吳曉涵／即時報導
Cath Kidston推出Snoopy聯名系列。Cath Kidston提供
Cath Kidston推出Snoopy聯名系列。Cath Kidston提供

由查爾斯舒爾茲（Charles M. Schulz）創作的「PEANUTS/花生漫畫」於今年迎接70周年，許多品牌陸續都推出了聯名商品，而之前在耶誕節就曾推出史努比系列商品的英國品牌Cath Kidston，這次又再度攜手可愛的PEANUTS角色們，打造出充滿童趣感的包款、餐瓷系列，絕對是粉絲不能錯過的系列！

Cath Kidston推出Snoopy聯名系列。Cath Kidston提供
Cath Kidston推出Snoopy聯名系列。Cath Kidston提供

Cath Kidston這次網羅史努比、查理布朗和糊塗塔克三大PEANUTS裡面的重點角色，讓他們結合芥末黃、天空藍色調以及KINGSWOOD ROSE、TINY ROSE花卉，展現親切、友情、樂觀主題，並搭配漫畫裡的詼諧對話。無論是兩用托特包、後背包或皮夾、沙拉碗、餐盤等等，都可以感受到滿滿的清新活力。

另一方面，美國輕量配件包包品牌LeSportsac也再度與Hello Kitty和三麗鷗家族的角色聯名，除了Kitty之外，美樂蒂、大眼蛙等好友們也都一起隨著LeSportsac暢遊紐約。全系列分別有灰色的城市主軸「Hello Kitty捉迷藏」、以蝴蝶結為主角的時尚紅、時尚黑款，還有計程車造型包以及融入了聯合國永續發展目標（SDG）其中6種顏色的「Hello Kitty七彩寫生」主題，為整體造型注入可愛俏皮的卡通感。

Hello Kitty七彩寫生長型托特包。LeSportsac提供
Hello Kitty七彩寫生長型托特包。LeSportsac提供

美國 紐約 耶誕節

上一則

萬聖節大戰！回顧南韓天團性感妖精裝、超神造型史

延伸閱讀

女童臉長腫瘤 IG上傳美照找回自信

女童臉長腫瘤 IG上傳美照找回自信
爾灣綁架案過堂 檢辯未達成協議

爾灣綁架案過堂 檢辯未達成協議
爾灣綁架案過堂 檢辯雙方嘗試達成協議未果

爾灣綁架案過堂 檢辯雙方嘗試達成協議未果
Hermès秋冬限定 玫瑰色唇膏送禮新選擇

Hermès秋冬限定 玫瑰色唇膏送禮新選擇

熱門新聞

麥當勞漢堡示意圖。（本報資料照片）

醉女買漢堡備註「不要麵包、肉、菜」麥當勞這樣送

2020-10-23 02:30
澳洲空姐梅利莎與15歲少年發生性關係，遭法院判刑。（取材自太陽報）

澳洲空姐與15歲男發生性關係 僅關1周 交保條件超慘...

2020-10-24 02:16
iPhone 12系列實機照，前排前iPhone 12 Pro太平洋藍與石墨色，後排為iPhone 12全色系。 (翻攝自twitter@DuanRui)

垃圾桶藍、貨車藍？iPhone 12特殊色開箱 網友：不想買了

2020-10-20 22:23
影片中男子未戴口罩，在機上大吵大鬧。（取材自YouTube）

「戴口罩更糟！」英男大鬧航班被妻甩巴掌 網讚：療癒

2020-10-22 03:20
女子日前收到陌生男子私訊下半身裸照，她一句神回覆嚇退對方。（ingimage）

收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方

2020-10-20 04:24
李亞迪因為怕妻子羅哈雅「招蜂引蝶」，禁止她出門。（取材自推特）

怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌

2020-10-18 01:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升

白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升
52票：48票 參院投票通過 巴瑞特出任大法官

52票：48票 參院投票通過 巴瑞特出任大法官

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時