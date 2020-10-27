史努比3要角都到了！Cath Kidston推聯名系列 充滿童趣

Cath Kidston推出Snoopy聯名系列。Cath Kidston提供

由查爾斯舒爾茲（Charles M. Schulz）創作的「PEANUTS/花生漫畫」於今年迎接70周年，許多品牌陸續都推出了聯名商品，而之前在耶誕節 就曾推出史努比系列商品的英國品牌Cath Kidston，這次又再度攜手可愛的PEANUTS角色們，打造出充滿童趣感的包款、餐瓷系列，絕對是粉絲不能錯過的系列！

Cath Kidston推出Snoopy聯名系列。Cath Kidston提供

Cath Kidston這次網羅史努比、查理布朗和糊塗塔克三大PEANUTS裡面的重點角色，讓他們結合芥末黃、天空藍色調以及KINGSWOOD ROSE、TINY ROSE花卉，展現親切、友情、樂觀主題，並搭配漫畫裡的詼諧對話。無論是兩用托特包、後背包或皮夾、沙拉碗、餐盤等等，都可以感受到滿滿的清新活力。

另一方面，美國 輕量配件包包品牌LeSportsac也再度與Hello Kitty和三麗鷗家族的角色聯名，除了Kitty之外，美樂蒂、大眼蛙等好友們也都一起隨著LeSportsac暢遊紐約 。全系列分別有灰色的城市主軸「Hello Kitty捉迷藏」、以蝴蝶結為主角的時尚紅、時尚黑款，還有計程車造型包以及融入了聯合國永續發展目標（SDG）其中6種顏色的「Hello Kitty七彩寫生」主題，為整體造型注入可愛俏皮的卡通感。