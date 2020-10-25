年末派對超前部署！華麗嫵媚紅茶妝 讓你成為全場焦點

擷自instagram 、NARS提供

冬天的腳步悄悄到來，在忙著為衣櫃換季的同時，臉上的妝容也到了換季的時候，告別清新春夏妝容，換上秋冬沉穩內斂又優雅華麗的大人系妝容。今年秋冬不少品牌都推出紅色系新品，包括裸粉、棕紅、酒紅等顏色的眼影與唇彩，讓妝容更具迷人女人味，也更適合即將到來的年末派對季。

NARS

身為色彩大師的NARS，無論是腮紅、眼影，還是唇膏，每次推出新色就讓人想包色，除了經典的慾望高潮系列外，新推出的黑潮狂熱12色眼彩盤，內含霧面、珠光、金屬等三種質地，色系則包括日常百搭裸色打底、今年秋意人氣紅色系、華麗派對風格紫色系，能滿足你所有眼妝需求。另外可搭配萬年熱惹火唇膏#MONA，或是高潮嫩唇油#ORGASM X，讓整體妝容散發從眼神到嘴唇全臉都散發讓人深陷著迷的致命誘惑。

YSL

每次推出新品總能造成轟動的YSL今年年末推出限量豹紋圖騰耶誕彩妝，搭配經典金色品牌 LOGO，此系列商品包括眼影盤、唇膏、香水等，從包裝到內容物都性感不已。其中性感豹動彩妝盤，同時擁有眼影、修容，眼色以紅色、棕色系為主，還包括藍色特殊色，非常適合參加年末派對使用。另外可搭配奢華緞面唇膏#83，是帶有土棕色調的紅橘色，讓整體妝容呈現低調奢華感。

擷自instagram 、MILANI提供

Milani

來自歐美的彩妝品牌Milani以價格親民又有質感的商品，擄獲眾多彩妝控的心，是代購界的熱銷品牌之一。品牌熱銷15色粉嫩大地璀璨眼影盤，內含霧面、珠光兩種質地，色系則包括今年秋冬人氣溫暖粉、紅、紫色系眼影，能畫出絕美眼妝。另外可搭配大膽宣言曜黑霧面唇膏#11、#16等紅色系唇彩，打造魅力妝容。

擷自instagram

innisfree

韓國人氣彩妝品牌innisfree今年秋冬以「復古摩登」為概念，推出限量摩登復古彩妝，全系列共有7項產品，打造仿底片濾鏡感的精緻唯美妝容。其中，摩登復古限量眼彩盤共有10個顏色，包括霧面、鑽石光兩種質地，顏色以粉、紅色、大地色為主，無論是打底、漸層，還是重點色都有，能打造出嫵媚的紅色眼妝。另外可搭配innisfree熱銷唇彩花漾綿蜜染唇膏#6，是個具有氣勢的肉桂紅色，讓整體妝容兼具氣場與柔美。