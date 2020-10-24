我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選逼近 川普今連跑3搖擺州 白登聚焦這1決戰州

薯條不能軟 壽司不可散 外賣包裝大挑戰

速食首家！ 漢堡王測試容器回收 3城市帶頭做

編譯易起宇／綜合外電
漢堡王新的可回收包裝。 （路透）
漢堡王新的可回收包裝。 （路透）

美國速食業者漢堡王（Burger King）正在測試可重複使用的食品包裝，鼓勵消費者將特製的華堡外盒和汽水、咖啡等飲料容器杯在用餐完畢後歸還，進行清洗後可再次使用，藉此減少製造垃圾。

漢堡王母公司餐飲品牌國際（RBI）旗下的連鎖速食店，明年將與回收公司TerraCycle的零廢棄環保包裝服務Loop合作展開試驗計畫。這些食品包裝盒不僅能清被洗得乾淨衛生，而且只要包裝維持完整，就能一直重複使用。

漢堡王這項計畫的首波試辦城市包括美國紐約、波特蘭和日本東京，預期未來幾個月還會有更多城市加入。選擇使用可回收包裝的外帶或內用顧客，必須在購買餐點時先付一筆押金，當他們將食畢的包裝歸還時，就可取回這筆押金。

這將是首家大型速食餐廳在美國實施這種永續環保措施，麥當勞則已在英國推動採用可重複使用咖啡杯。

TerraCycle執行長薩奇（Tom Szaky）表示：「在新冠肺炎疫情期間，我們看到外帶點餐對環境的衝擊增加，也因此，漢堡王的這項計畫變得更為重要。」

漢堡王先前就已承諾，要在2025年前將所有採購的食品包裝，改為可再生、可回收或經過認證的產品。這家連鎖速食店7月也發表一款華堡，肉類原料使用檸檬草飼養牛隻的肉製作，據稱這種飼養方法能夠減少牛隻的甲烷排放。牛肉產業已成為環保人士主要抗議目標。

RBI旗下的另一家早餐、咖啡與甜甜圈連鎖餐廳Tim Hortons上周也表示，將不再提供熱飲多一層紙杯隔熱，據稱每年能減少數億個紙杯被丟棄到垃圾場。

Tim Hortons也表示，明年初將改採減用25%材料、100%回收紙材質的紙巾，預計每年將可省下900公噸的紙，且在加拿大的餐廳將停止供應塑膠吸管。

漢堡王 美國 咖啡

上一則

新加坡航空創意抗「疫」 A380客機變餐廳

延伸閱讀

PwC：無論誰入主白宮 美企都將持續把供應鏈遷出中國

PwC：無論誰入主白宮 美企都將持續把供應鏈遷出中國
財經簡訊

財經簡訊
上季漢堡王銷售跌 佰百雞反增 聯航虧損擴大 燒錢減速

上季漢堡王銷售跌 佰百雞反增 聯航虧損擴大 燒錢減速
促銷助攻 麥當勞Q3同店銷售增4.6%

促銷助攻 麥當勞Q3同店銷售增4.6%

熱門新聞

一名網友分享，自家洗衣機每半年都會開始飄出黑色的不明污垢，發文詢問「這原因有可能是什麼呢？」 (截自爆系知識家)

洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個

2020-10-18 09:56
李亞迪因為怕妻子羅哈雅「招蜂引蝶」，禁止她出門。（取材自推特）

怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌

2020-10-18 01:18
麥當勞漢堡示意圖。（本報資料照片）

醉女買漢堡備註「不要麵包、肉、菜」麥當勞這樣送

2020-10-23 02:30
美國14歲少女切布羅魯（Anika Chebrolu）透過電腦模擬找到新冠肺炎潛在療法，贏得2020年3M青年科學家挑戰賽。取材自YouTube

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

2020-10-19 05:48
iPhone 12系列實機照，前排前iPhone 12 Pro太平洋藍與石墨色，後排為iPhone 12全色系。 (翻攝自twitter@DuanRui)

垃圾桶藍、貨車藍？iPhone 12特殊色開箱 網友：不想買了

2020-10-20 22:23
女子日前收到陌生男子私訊下半身裸照，她一句神回覆嚇退對方。（ingimage）

收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方

2020-10-20 04:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」

估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」
川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏
澳洲空姐與15歲男發生性關係 僅關1周 交保條件超慘...

澳洲空姐與15歲男發生性關係 僅關1周 交保條件超慘...
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院人數攀升

美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院人數攀升