「洋流」外溢宜蘭吸1成票 藍營選將落馬 基層遭釜底抽薪
宜蘭選舉受「洋流」外溢助攻，民進黨靠年輕返鄉票大幅擴張，拉下多名國民黨選將，也重塑鄉鎮與基層版圖。
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宜蘭選舉受「洋流」外溢助攻，民進黨靠年輕返鄉票大幅擴張，拉下多名國民黨選將，也重塑鄉鎮與基層版圖。
民進黨宜蘭選舉得票亮眼，進而拉下幾位國民黨選將中箭落馬，此次「洋流」外溢增加約一成選票，成了影響當落選的成敗關鍵，民進黨除奪回縣長、狂捲7席鄉鎮長、提名14席議員全上，就連村里長及鄉鎮市民代表也出現年輕世代交替。綠營從上到下席次大增，釜底抽薪動搖藍營傳統根基，國民黨恐難翻轉下一局的2028總統大選。
圖表／藍11綠10無黨籍1 台22縣縣市長完整名單、席次消長、三黨得票率變化
選前沈伯洋呼籲小水滴返鄉投票，「洋流」助攻民進黨在宜蘭的年輕選票有多少？藍綠人士從得票結構分析大約一成，現象包括新科縣議員游國連衝上宜蘭市選區最高票，薛呈懿也衝上羅東鎮縣議員最高票，致使羅東同選區的國民黨副議長陳漢鍾意外落選，跌破眾人眼鏡。
鄉鎮市長選舉同樣出現「洋流」掀波濤，國民黨有些人敗得莫名其妙，選前原本看好的國民黨羅東鎮長候選人陳鴻禧可以贏，卻倒輸1900多票；員山鄉長候選人黃雯如預估能過關，卻也輸2000多票；4月才返鄉參選市長的民進黨美女刺客韓瑩，只落後資深戰將陳美玲1866票，受惠於「小水滴」年輕選票。
宜蘭鄉鎮市民代表及村里長當選人新增不少年輕新面孔，例如民進黨市民代表候選人林緗庭狂掃3374票，新人首度參選就搶居所有代表最高票，「洋流」外溢到宜蘭一成選票，已經到了可以翻轉當落選。
國民黨縣議員楊弘旻說，以往冬山鄉縣議員選舉有效票約2萬5000票，這次多出2700多票；民進黨縣黨部主委邱嘉進表示，此次返鄉投票年輕人增加，有些是沈伯洋支持者，老一輩出來投票反而減少。
「洋流」非綠不投，牽動宜蘭基層大洗牌，國民黨日後在鄉下村里組織恐無法再佔優勢，此次元氣重傷，兩年後的2028總統大選也恢復不了。
文章指出，返鄉投票的年輕選票約增加1成，成為民進黨在宜蘭全面開花的關鍵動能，從縣長、鄉鎮長到議員與基層代表都有明顯斬獲。 羅東選區的國民黨副議長陳漢鍾意外落選，羅東鎮長候選人陳鴻禧與員山鄉長候選人黃雯如也都失利，顯示藍營在地方選戰中受到明顯衝擊。 文章認為，民進黨在宜蘭從上到下席次大增，已動搖國民黨傳統鄉里組織與基層優勢；若藍營無法修補，這種結構性損失可能延續到2028。
精華 FAQ
文章指出，返鄉投票的年輕選票約增加1成，成為民進黨在宜蘭全面開花的關鍵動能，從縣長、鄉鎮長到議員與基層代表都有明顯斬獲。
羅東選區的國民黨副議長陳漢鍾意外落選，羅東鎮長候選人陳鴻禧與員山鄉長候選人黃雯如也都失利，顯示藍營在地方選戰中受到明顯衝擊。
文章認為，民進黨在宜蘭從上到下席次大增，已動搖國民黨傳統鄉里組織與基層優勢；若藍營無法修補，這種結構性損失可能延續到2028。
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