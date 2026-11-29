民進黨台北巿長候選人沈伯洋的「洋流感謝祭」，延路小水滴舉著「民主會贏 善良會贏 一直走到開花那天」、「我們是你永遠的靠山」、「沈伯洋你最棒」⋯⋯，為沈伯洋加油。記者黃義書／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋選後展開車掃謝票，家人與支持者到場打氣，賈永婕也陪跑力挺，並對選舉氛圍與外界評論表達正面與強硬態度。

民進黨立委沈伯洋 在台北市長選戰中敗給現任市長蔣萬安 ，今天起舉辦車掃感謝支持者支持，而下午大安文山車掃中也聚集許多小水滴為沈加油打氣，台北101董事長賈永婕 也加入車掃路跑團，陪沈伯洋車隊跑了一段，更像支持者喊話雖敗猶榮，期待快樂選舉氛圍可以持續下去。

影片來源：聯合新聞網

沈伯洋今天上午結束中正萬華車掃後，下午再到大安文山車掃謝票，不少支持者也在各集結點等待沈為其加油打氣，更有民眾從新竹縣遠道而來，而這趟車趟車掃途中，沈的父母、叔叔也在人群中為沈伯洋加油打氣，沈伯洋在車上發現也大喊「欸，我爸，我媽欸！」

而賈永婕日前也在選前之夜上沈伯洋直播表態力挺，僅管結果不盡如人意，但是賈今天也現身人潮中化身「洋流路跑團」，陪沈伯洋車隊跑了一段，賈受訪說，第一次參加車掃就是「銘謝惠顧」的車掃，但還是很開心，要站出來讓沈知道，他承擔了困難的一仗，有很多人支持他。

賈永婕說，這是一次無比歡樂正向的選舉，雖然沒有勝選也雖敗猶榮，期待這樣的選舉氛圍可以持續下去，台灣是民主社會需要自己的聲音，不要一直聽別人說，會罵你的人永遠都不會看好你，你越好他們就越生氣，「我就是要讓他們越生氣」。

而沈伯洋也被問到蔣萬安今上午宣布會把所有選舉補助款捐出來，成立以台北市民為核心的「研究型智庫」對台北市城市發展及市民關心議題深入研究，沈聽聞表示，「那很啊、那都很好啊」。

媒體也提到中國國台辦對於台灣選舉結果稱堅決打擊台獨分裂勢力，沈伯洋則嗆，「國台辦的話聽聽就好」。

民進黨台北巿長候選人沈伯洋的「洋流感謝祭」，延路小水滴舉著「民主會贏 善良會贏 一直走到開花那天」、「我們是你永遠的靠山」、「沈伯洋你最棒」⋯⋯，為沈伯洋加油。記者黃義書／攝影

民進黨台北巿長候選人沈伯洋在九合一選舉落敗後，今天展開「洋流感謝祭」謝票車掃活動，感謝支持者一路以來的陪伴。在金山南路101董事長賈永婕也跑步加入。記者黃義書／攝影

民進黨台北巿長候選人沈伯洋在九合一選舉落選後，隔天即展開在「洋流感謝祭」謝票車掃活動，感謝支持者一路以來的陪伴。記者黃義書／攝影

民進黨台北巿長候選人沈伯洋在九合一選舉落敗後，今天展開「洋流感謝祭」謝票車掃活動，感謝支持者一路以來的陪伴。在金山南路101董事長賈永婕也跑步加入向沈伯洋揮手致意。記者黃義書／攝影

民進黨台北巿長候選人沈伯洋在九合一選舉落敗後，今天展開「洋流感謝祭」謝票車掃活動，感謝支持者一路以來的陪伴。記者黃義書／攝影

民進黨台北巿長候選人沈伯洋在九合一選舉落選後，隔天即展開在「洋流感謝祭」謝票車掃活動，感謝支持者一路以來的陪伴。記者黃義書／攝影