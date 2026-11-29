九合一大選落幕，社名黨議員苗博雅在深藍大安文山選區拿下超過5萬票的高票連任議員，也是全台北市議員得票數最多，苗表示不敢想像有這一天，感謝選民對她的肯定，更幫她洗刷過去很多不公平、不合理標籤。記者洪子凱／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 苗博雅在深藍大安文山選區以5萬1397票高票連任，成為北市議員得票王，並感謝支持者肯定其問政與服務；至於是否再挑戰立委，她則未正面表態。

九合一大選落幕，社民黨議員苗博雅在深藍大安文山選區拿下超過5萬票的高票連任議員，也是全台北市議員得票數最多，苗表示不敢想像有這一天，感謝選民對她的肯定，更幫她洗刷過去很多不公平、不合理標籤。而苗也曾在2024年參選大安區立委，是否有意捲土重來，苗則語帶保留強調，「努力理性監督就是她一直不變的目標」。

苗博雅在此次選戰中拿下5萬1397票連任，而票數也是全台北市最高票，今天苗現身大安區謝票，苗表示，從來不敢想有這一天，11年前投入選舉時她沒有財團資源，也沒有地方政治家族派系，當時加入一個還不知道未來在哪裡的小黨。那11年走來用聚沙成塔、滴水穿石精神用心服務，選民服務案大概已做超過一萬件，質詢率更是百分百。

苗博雅也感謝支持者幫她撕掉了過去在身上很多不公平、不合理標籤，讓大家能夠看到，專業的問政跟用心的服務在台北市是可以受到市民肯定的。

而苗博雅也被問到是否有望再次挑戰立委大位，她強調，看到這一次選舉在大安文山「泛台派」席次是有增加的，已達到這一次選舉的目標，希望有更多優秀的新人可以進來議會監督市政，未來的事情，我想繼續努力理性監督，就是她一直不變的目標。

九合一大選落幕，社名黨議員苗博雅在深藍大安文山選區拿下超過5萬票的高票連任議員，也是全台北市議員得票數最多，苗表示不敢想像有這一天，感謝選民對她的肯定，更幫她洗刷過去很多不公平、不合理標籤。記者洪子凱／攝影