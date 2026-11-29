「妳當選就是媽媽的心願」沈伯洋送祝賀 何欣純眼眶泛淚
何欣純勝選後致電感謝沈伯洋多次到台中輔選，沈在電話中激動表示她當選是亡母心願，讓何回憶起這段對話時也不禁泛淚。
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何欣純勝選後致電感謝沈伯洋多次到台中輔選，沈在電話中激動表示她當選是亡母心願，讓何回憶起這段對話時也不禁泛淚。
民進黨立法委員何欣純當選台中市長，昨晚勝選之夜打給民進黨台北市長候選人沈伯洋，感謝他2次到台中輔選，也希望沈多回台中聚聚聊天。沈伯洋說「妳能當選就是媽媽的心願」，語帶哽咽，何今天回憶起這通電話，也不禁眼眶泛淚。
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何欣純今天下午車掃謝票之旅回到競選總部，出發前受訪，被問及昨晚和沈伯洋的電話，她說離開競總之後，馬上打給沈；她覺得沈伯洋和新北市長候選人蘇巧慧沒有當選，真的是很遺憾、可惜與傷心的事情。沈第一時間沒有接，不到5秒鐘就回電。
何欣純表示，沈伯洋在電話中一直問「到底有沒有當選」，得到肯定的答案之後，彷彿鬆口氣說「太好了，太好了，我最關心的就是妳」；沈的亡母生前住在何的選區太平，他說，何能當選就是媽媽的心願，要代替媽媽謝謝何，媽媽會很高興的。
何欣純說到此處，眼眶泛淚，不斷說沈伯洋真的是很溫暖、孝順的人。她在電話中感謝沈2次來台中，帶來滿滿溫暖，也再次強調台中永遠是沈第二個家，歡迎常回來，也可以來找自己，聚聚聊聊，她會分享台中的故鄉味、媽媽的味道，「伯洋那通電話講得有點落淚的感覺」。
她主要是感謝沈伯洋曾2次到台中輔選，也希望他多回台中聚聚聊天。何欣純認為沈帶來很多溫暖，因此在勝選後第一時間與他分享喜訊。 沈伯洋一直確認她是否真的當選，得知結果後鬆了一口氣，並說「妳能當選就是媽媽的心願」，還要代替亡母向何致謝，讓人感受到他的真情。 她回憶時眼眶泛淚，形容沈伯洋是很溫暖、也很孝順的人，並說台中永遠是他的第二個家，歡迎他常回來，一起聊聊天、分享家鄉味。
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她主要是感謝沈伯洋曾2次到台中輔選，也希望他多回台中聚聚聊天。何欣純認為沈帶來很多溫暖，因此在勝選後第一時間與他分享喜訊。
沈伯洋一直確認她是否真的當選，得知結果後鬆了一口氣，並說「妳能當選就是媽媽的心願」，還要代替亡母向何致謝，讓人感受到他的真情。
她回憶時眼眶泛淚，形容沈伯洋是很溫暖、也很孝順的人，並說台中永遠是他的第二個家，歡迎他常回來，一起聊聊天、分享家鄉味。
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