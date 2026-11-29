洪孟楷表示，李四川(左下)的競選團隊有一群充滿韌性、不追求鎂光燈，卻認真把事情做好的年輕力量。圖／截自立委洪孟楷臉書

AI摘要 文章摘要整理： 洪孟楷回顧李四川新北勝選過程，肯定其沉穩作風與侯友宜全力輔選，也強調川辦一群平均30歲的年輕團隊默默撐起選戰。

九合一選舉昨天落幕，李四川 險勝蘇巧慧6萬多票當選新北市長，立委洪孟楷發文感謝侯友宜 全力付出，強調工程師出身的李四川在這場選戰中始終頭腦清楚、步伐堅定。即使後期媒體風向、民調消息不利依然沉著應戰，是這場選戰安定軍心的力量。

立委洪孟楷今天在臉書發文表示，肯定新北市長侯友宜在這場選戰中的全力輔選，整整11次陪同車掃，投入的心力比自己選舉還拚。尤其最後一週在北海岸的淒風苦雨中，侯市長與李四川都不願穿上雨衣，堅持站在車上向鄉親拜託，那份真情看在眼裡令人動容。

洪孟楷說，自己身為新北市的立委，這段時間就近觀察，川伯的沉穩是這場選戰安定軍心的力量。工程師出身，加上曾任黨中央秘書長的歷練，讓他即便首次參選，但面對選戰，始終頭腦清楚、步伐堅定。即使後期媒體風向、民調消息不利，依然沉著應戰，貫徹既定方向。

洪孟楷指出，選戰最後階段行程密集、體力吃緊，候選人還得承受各方意見與勝負壓力，穩住自己並不容易。但川伯始終如一，「泰山崩於前而色不變」的定力，讓他穩住了自己，也穩住了整個團隊。

洪孟楷表示，還有一群人，是這兩天媒體上沒被提到，就是川辦競選總部的所有夥伴們。平均年齡30歲上下，來自黨部、侯團隊、朱團隊，也有媒體人，各路好手聚在一起，每個人幾乎都有十八般武藝，哪裡需要就往哪裡補位。常常前一天看有人還在陪同行程、掃街拜票，隔天又看到這人回到總部忙著聯繫協調。後期一個月內超過40場後援會成立活動，也運作順暢；競選期間從籌備到現場、從內勤到外務，這群夥伴每一人都能當多人用，撐起每個環節。

面對地方各方的期待、接連不斷的行程邀約，他們也得獨當一面、妥善應對。我看到的是忙碌的身影，卻不曾聽到喊苦與抱怨。洪孟楷強調，誰說國民黨 沒有年輕人？這次李四川的競選團隊讓他看見一群充滿韌性、不追求鎂光燈，卻認真把事情做好的年輕力量。

洪孟楷指出，台前的掌聲應該也有他們的一份。每一場順利完成的活動、每一次銜接妥當的行程，背後都是這群夥伴默默付出的心力。期待未來新北市團隊能重用這些能規劃、能執行也願意扛責任的年輕人，讓他們繼續為新北打拚。