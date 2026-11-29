新竹市東區埔頂里長選舉結果出爐，有「最美里長」稱號的無黨籍候選人何芝寧，以3438票、得票率72.58％順利連任。圖／取自臉書

AI摘要 文章摘要整理： 新竹市東區埔頂里長何芝寧以3438票、72.58％高票連任，領先對手逾2000票，她感謝里民支持，並承諾未來4年持續為地方服務。

新竹市東區埔頂里長選舉結果出爐，有「最美里長」稱號的無黨籍候選人何芝寧，以3438票、得票率72.58％順利連任，大幅領先對手彭永全的1299票、得票率27.42％，雙方相差2139票，成功取得連任。

何芝寧昨晚於臉書表示，根據當時取得的開票資訊，僅剩1間投開票所尚未回報，她已獲得2951票，領先競爭對手1700多票，因此自行宣布當選。最終開票結果出爐，她以3438票、得票率72.58％順利連任。

何芝寧也感謝鄉親支持，表示這份連任的肯定，是埔頂鄉親給她最珍貴的鼓勵與信任，衷心感謝每一位出門投票的里民，也謝謝一路陪伴、付出的家人、朋友及志工夥伴。她說，4年前帶著初心開始服務，4年後則帶著更多責任與感恩繼續前行。

何芝寧表示，未來4年會更加努力，不辜負大家的支持，繼續用心為里民服務，讓埔頂越來越好。

何芝寧2022年首度參選里長就成功當選，亮麗外型讓她獲封新竹「最美里長」，甚至被網友稱讚擁有韓星級顏值，受到外界關注。今年她再度投入選戰，爭取連任。除了外型受到討論，何芝寧任內也積極經營社群平台，與里民保持互動，推動里內環境維護、道路開通、人行道重鋪、增設YouBike站點及停車格等建設，成為她爭取連任期間的施政成果之一。