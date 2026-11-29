台灣命理師周映君選前曾分析沈伯洋和蔣萬安兩人的面相。（取材自Threads）

台灣九合一大選28日落幕，選前台灣命理師們的預言也被網友一一檢驗，其中周映君六都選情成功命中五都，讓網友們嘖嘖稱奇，而她認為蔣萬安 雖然成功連任台北市長，但只剩下五年大運，想要直奔總統大位，恐怕難以如願。

沈伯洋 選前在台北成功掀起洋流，聲勢一度在蔣萬安之上，命理師周映君2018年成功預言前台北市長柯文哲 「空亡」，事後果然應驗，周映君當時上JET「新聞挖挖哇」，再度大膽預言沈伯洋和蔣萬安的台北市長之戰，認為現階段蔣萬安運勢仍勝過沈伯洋，但沈伯洋未來的路會比蔣萬安要來得寬。

周映君當時分析蔣萬安和沈伯洋兩人的面相，認為蔣萬安的額頭很高，代表他的家境很好，「他額頭兩邊很夾，就代表他不夠聰明，從另一邊來看，沈伯洋額頭沒那麼高，但很寬，所以這就叫做真的聰明」。不過她認為蔣萬安有10年大運，「他從44歲開始走，會走到54歲，目前是49歲，所以剩5年」，她也不看好蔣萬安選總統，直言「感覺就沒有」，就算選上也會很辛苦，但反觀沈伯洋，雖然選台北市長失利，但沈伯洋是被土埋住的珍珠，撥開土後就會發光，「再等再等，有你的份」。