圖為台北市長蔣萬安的支持者。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 學者認為台灣選前民調常受資金與立場影響，且沉默螺旋已由綠營轉向藍營，若不改善調查技術，恐持續削弱民調的預測可信度。

民調 能否真實反映民意、準確呈現選情，是台灣九合一選舉關注焦點。學者表示，許多民調常是按出資者意願達成宣傳目的，具帶風向意味；至於沉默螺旋現象，學者認為，過去多是民進黨 支持者不願表態，但近年國民黨 支持者處於輿論下風，反而不願表態，民調失真也傷害預測公信力。

中央社今天播出地方選舉開票特別節目，邀請政治大學政治系教授嚴震生、成功大學政治系教授王宏仁與東海大學政治系教授邱師儀，剖析九合一地方選戰。

談及外界關注選舉民調能否反映選情，王宏仁表示，選前有些縣市的民調接近，可催出藍綠選民的危機感，尤其是在新北市與台北市，當民調結果越接近時，選民越會覺得自己的選票很重要。

邱師儀認為，選前台灣很多民調都是按照出資者的意願達成宣傳目的，帶風向意味濃厚，導致民調最後變成各擁其主、信者就信，但這個現象會傷害到政治學者在做政治預測時的公信力與正當性，應該要檢討。

對於這次民調的沉默螺旋現象，邱師儀表示，由於現今詐騙猖獗、人與人信任感下降，且民眾很少接聽手機，再加上很多國民黨支持者位居輿論下風、不太願意表態，導致民調預測不到很多人的政治意向，而沉默螺旋對於選情有很大的影響力，往往讓選舉結果跌破眼鏡。

嚴震生認為，在民調預測上，過去民進黨支持者大多不願表態，近年則轉換成多數國民黨支持者不願表態，民調應在技術層面做調整，否則外界對民調信任度將逐漸降低。