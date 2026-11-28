台灣前總統蔡英文(右)。(圖／取自蔡英文臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 蔡英文在九合一選後向支持者喊話，表示要接受結果並檢討不足，同時肯定選戰中形成的溫暖連結，鼓勵大家保持樂觀、繼續生活與關心城市。

九合一選舉結果出爐，台灣前總統蔡英文 臉書表示，今天的結果，當然要接受，也要認真思考，還有哪些地方做得不夠好，還有哪些人的期待沒有接住。

蔡英文指出，這次選舉有些地方傳來了好消息，有些地方，則沒有得到民進黨期待的結果。

蔡英文說，對很多人來說，今晚的心情並不容易，尤其是陪著沈伯洋 、蘇巧慧走過這段選戰的朋友，心裡一定有很多不捨，也有很多遺憾。

蔡英文表示，但是她想和大家說，這幾個月來，真的看見了很多值得珍惜的事情，許多原本互不認識的人，因為對自己生活的城市有共同的期待，開始走在一起。

蔡英文指出，她很喜歡這樣的選舉，也很珍惜大家共同創造的、正面而溫暖的政治文化，洋流流過的地方，曾經陌生的人開始彼此關心，曾經孤單的理想，也有了同行的人；這些改變，不會因為一場選舉的結束，就失去意義。

蔡英文說，「我們要保持樂觀，我們所做的每一件事情，都不會白費工夫。我們想要的那個理想世界，或許不會在我們這一代，就能完全看見，但是，只要有人開始做，就會開始有改變。」

蔡英文表示，即使走不到終點，也會有更多人，沿著走過的路，繼續往前走，總有一天會到達那個地方，「今晚，如果難過，就好好休息，明天，我們繼續認真生活，繼續關心彼此，也繼續關心我們所愛的城市。」