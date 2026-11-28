台灣中選會晚間11時58分開完全台所有投票所，公投投票率達62.79%，同意票數743萬4677票、不同意票數455萬7768票，同意票占投票權人數37.17％。(記者劉懿萱／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣第22案「廢除非核家園」公投以743萬多票同意、455萬多票不同意通過，投票率62.79%，並達成法定門檻。

台灣全國性公投 第22案「廢除非核家園」今與九合一大選合併舉行。中選會晚間11時58分開完全台所有投票所，公投投票率達62.79%，同意票數743萬4677票、不同意票數455萬7768票，同意票占投票權人數37.17％；同意票大於不同意票，且同意票超過500萬959張，公投第22案「廢除非核家園」通過。

本次全國性公民投票第22案由國民黨立院黨團提出，公投主文為是否支持政府使用「核電」振興經濟，以廢除「非核家園」的能源政策？這次是國內8年來4度舉行與核電相關公投，包含2018年以核養綠、2021年重啟核四公投及去年核三重啟，其中僅以核養綠公投案通過，刪除電業法第95條第1項的「2025年達成非核家園」相關文字。

據公投法規定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額4分之1以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。中選會統計，本次公投案投票權人2000萬3835人，其中18至19歲投票權人有40萬2980人，18歲與19歲首投族可參與本次公投表決。

據中選會公告，投票權人人數為2000萬3835人，公投若要通過，至少需獲得500萬959張有效同意票，且同意票數多於不同意票。