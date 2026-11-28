民進黨立委劉建國以173票險勝對手張嘉郡，當選雲林縣長。劉建國直到選委會開票結束，才現身宣布當選，他表示，「我們把雲林贏回來了，我們馬上上工」。記者陳雅玲／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 雲林縣長選舉爆冷，劉建國以些微差距擊敗張嘉郡，關鍵在於中央助選、綠營整合與將張家接班議題轉化為選戰焦點。

雲林縣長選舉藍綠對決，原本外界普遍看好承襲張派政治香火的國民黨 候選人張嘉郡，在姑姑、現任縣長張麗善8年執政成果及地方組織奧援下，接班幾乎被視為勝券在握，外界預估擊敗二度挑戰張家的民進黨 候選人劉建國應該不難。不料，昨晚開票結果跌破眾人眼鏡，兩人票數一路緊咬，差距縮小至百票之內，成為雲林歷年最激烈的縣長選戰之一。最終劉建國以些微差距險勝，張家接班布局意外失利，背後原因耐人尋味。

張麗善執政8年，施政成果獲得不少地方肯定，不僅讓張派在地方的組織向心力達到高峰，也為姪女張嘉郡鋪設接班之路。選前各項民調及地方政界評估，多數認為張嘉郡占有優勢，甚至認為只要穩住基本盤，勝選並無太大懸念。未料今天開票，兩人從頭到尾互有領先，票數始終在千票內起伏，支持者看得冷汗直冒，雙方競選總部氣氛緊繃，直到深夜仍無人敢率先宣布當選。

這場選戰之所以演變成如此激烈的局面，原本不被看好的劉建國，成功將選戰主軸從藍綠對決轉向張家政治接班議題，是重要關鍵。總統賴清德破例擔任劉建國競選總部主委，選戰期間兩個月內8度到雲林輔選，中央各部會首長也輪番助陣，將中央政治能量集中投入雲林。

劉建國陣營更以張家政治接班是否符合民主精神作為選戰攻防焦點，試圖將原本被視為張家優勢的家族傳承，轉化為選民檢視的政治包袱。加上劉建國與前縣長蘇治芬逐步完成「山海整合」，原本可能分散的綠營票源重新凝聚，形成選戰後期的反攻力量。

雖然綠營整合及中央助選聲勢逐漸發酵，選前地方估票也開始拉近，但張家在雲林長期經營的地方組織及基層實力仍不容小覷，因此投票前夕，多數地方人士仍認為張嘉郡略占上風。如今結果顯示，張麗善執政8年的施政肯定，並未完全轉化為張嘉郡的選票，選民對現任縣長的認同，不等於對家族接班的全盤接受。

綠營人士分析，這次選戰除了靠中央助選及地方整合，更在選舉戰術上有所突破。張嘉郡的重要票倉虎尾、土庫，民進黨採取不提名策略，讓地方選舉不形成與藍營候選人正面競爭的局面，降低地方選舉對縣長選情的連動效應。綠營認為，這項布局可能使部分藍營支持者缺乏地方候選人帶動投票的動力，間接影響張嘉郡的得票表現，形成「看似會贏，最後卻輸」的結果。

這場選戰最終由劉建國以百票左右差距險勝，不僅讓民進黨睽違8年重返雲林縣府，也宣告張家接班布局受挫。對張家而言，張麗善8年執政累積的政治資源未能順利傳承，勢必重新檢視地方組織及選民結構；對劉建國而言，險勝雖是政治生涯重要突破，卻也代表雲林藍綠基本盤仍高度接近，未來執政如何整合地方、兌現承諾，才是真正考驗。

雲林政治版圖重新洗牌，下一場立委選舉也勢必提前升溫。劉建國如何鞏固勝選成果、張家如何重整旗鼓，藍綠雙方的地方勢力消長，將成為雲林下一階段政治攻防的觀察焦點。

張嘉郡晚間現身對支持者說明選舉結果。記者蔡維斌／攝影