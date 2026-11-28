民進黨立委劉建國以173票險勝對手張嘉郡，當選雲林縣長。劉建國直到選委會開票結束，才現身宣布當選，他表示，「我們把雲林贏回來了，我們馬上上工」。記者陳雅玲／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 雲林縣長選舉開票歷經7小時膠著拉鋸，民進黨劉建國最終以173票險勝國民黨張嘉郡，成功翻轉雲林並宣示立即上工。

雲林縣長選舉藍綠對決，國民黨 候選人張嘉郡對決民進黨 劉建國，兩人票數從開票就陷入膠著，雙方互有領先，晚間11時19分開出最後一投開票所，劉建國以173票險勝張嘉郡，成功翻轉雲林，劉建國直到選委會開票結束，才現身宣布當選，他表示，「我們把雲林贏回來了，我們馬上上工」。

張嘉郡力圖接棒姑姑、縣長張麗善，劉建國二度戰張家，力拚翻轉雲林，兩人開票膠著，中間一度傳出張嘉郡勝選，後由劉建國逆轉，但票數接近，沒人敢宣布當選，歷經7個多小時馬拉松開票，晚間11時19分開出最後一投開票所，劉建國以173票險勝張嘉郡，成功翻轉雲林，劉建國直到選委會開票結束，才現身宣布當選，現場歡聲雷動。

劉建國表示，雲林選情很艱困，但沒想到艱困到票數這麼近，幸好最終「我們把雲林贏回來了，我們馬上上工」，未來他進到縣府，會跟基層民代做法一樣，找得到、看得到，央得到。

劉建國跟支持者數度鞠躬，致詞長達20分鐘，他感謝支持者相挺，外漂青年返鄉投票，並提及在開票前一兩天遭人向地檢署按鈴申告「賄選」，直言這是對其政治人格的極大糟蹋，強調自己與團隊秉持清廉參選原則，絕無包袱。

他也強調民進黨雲林縣黨部提名成績，縣議員提名當選率達九成以上，鄉鎮長提名當選率約六至七成，代表及村里長也創下歷來最多提名紀錄。

劉建國承諾進入縣政府後始終保持清白與零包袱，定期與各局處首長開會並傾聽縣民心聲。

民進黨立委劉建國以173票險勝對手張嘉郡，當選雲林縣長。劉建國直到選委會開票結束，才現身宣布當選，他表示，「我們把雲林贏回來了，我們馬上上工」。記者陳雅玲／攝影