國民黨主席鄭麗文（中）在九合一大選開票結果後召開記者會，鞠躬並表達感謝之意。記者杜建重／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 九合一選後鄭麗文感謝支持者與黨內外助選者，坦言部分縣市結果不如預期，並強調將在檢討後立刻整隊，投入補選、議長選舉與2028布局。

在九合一選舉結果出爐後，國民黨 主席鄭麗文 召開記者會發表談話，向所有投票支持者、各級候選人、黨務幹部與志工表達感謝，並特別點名感謝新北市長侯友宜 及多位即將卸任的執政縣市首長全力輔選。

針對部分縣市選舉失利，鄭麗文坦言結果不盡人意，新竹縣長楊文科與彰化縣黨部主委蕭景田已向她提出辭呈，而花蓮、雲林兩選區因票數極為接近，預計將進行驗票。

鄭麗文指出，此次選戰面臨司法介入與寒蟬效應等嚴峻考驗，但地方整合與黨內團結仍是國民黨必須面對的核心課題。

鄭麗文強調，接下來將在全台展開謝票與最徹底的檢討，但「沒有時間顧影自憐、療傷止痛」，必須在檢討的同時立刻整隊，投入緊接而來的立委補選、議長選舉，並提前啟動2028年大選的各項準備工作。

此外，針對此次同步舉行的能源公投案，鄭麗文感謝民眾踴躍投票凝聚共識，認為台灣應在最短時間內全面重啟核能，以迎接零碳與AI時代的國家競爭力挑戰。她最後呼籲全體黨員團結一致，持續捍衛中華民國憲法與台澎金馬，不辜負2300萬人的期待。

國民黨主席鄭麗文（左）在九合一大選開票結果後召開記者會表示，未來會針對選舉結果進行檢討，並期許黨內同志要團結向前，一同為重啟能源政策迎向零碳與AI時代。記者杜建重／攝影

國民黨主席鄭麗文在九合一大選開票結果後召開記者會。記者杜建重／攝影