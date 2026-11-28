AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋挑戰台北市長連任失利，雖未打破陳水扁紀錄，仍以45.69%創下民進黨台北市歷史次佳得票率，並在敗選感言中感謝支持者、強調民主與責任。

民進黨 台北市長候選人沈伯洋 挑戰現任市長蔣萬安失敗，沈宣布敗選，也無緣打破1992年陳水扁 創下的45.91%得票率紀錄，不過沈也以45.69%創下民進黨在台北市歷史次佳成績，而賴清德總統、前總統蔡英文也到場與沈致意，現場小水滴也不斷為沈加油打氣，場面溫馨。

根據中選會最終統計數字，北市這次投票率72.14%，其中蔣萬安共拿下78萬1312票、得票率53.72%，而沈伯洋拿下66萬4586、得票率45.69%。

沈伯洋宣布敗選發表完致詞，而賴清德總統也上台向小水滴致意，蔡英文約晚間8時40分許抵達競選總部，並進入後台與沈伯洋對談約10幾分鐘後接受一同走出接受媒體訪問，不少支持者雖然難過敗選，不過仍在外守候，高喊「沈伯洋加油」、「你們的市長沈伯洋」、「大家的市長沈伯洋」。

而沈伯洋也在臉書發表敗選感言，以下為全文：

各位台北市民，各位朋友，大家晚安。

結果出來了。我輸了。

我已經打電話給蔣萬安市長，恭喜他連任。也請大家跟我一起祝福他。這幾個月，蔣市長的團隊也走了很遠的路。

我知道現場很多人在哭。請大家，先聽我講四件事。

第一件事，謝謝。

謝謝每一位投給我的市民，也謝謝沒有投給我、但願意聽我把政見講完的市民。謝謝台北隊的議員，他們比我在這個戰場上，堅持的更久。是不是請大家和我，跟支持者一起說一聲謝謝。

請當選的各位，繼續為市民監督市政，繼續為台北更好的每一天而努力。（沒有當選的，我們繼續一起努力。）

謝謝競總的每一個人，謝謝幾千位志工，謝謝洋流艦隊的每一位船員，還有每一位撥出時間，幫我站台、陪我掃街的前輩們。謝謝心慧。這條路是我們一起選的，謝謝你陪我走完。

小麻糬，爸爸回家開始籌畫，帶你去寶可夢樂園。

第二件事，民主。

我研究假訊息、研究認知作戰，研究了十幾年。所以我比任何人都清楚，接下來幾天，網路上一定會出現「票有問題」「開票有鬼」的說法。我現在就告訴大家：開票是乾淨的，結果是真的，台灣的民主是可以信賴的。

請你們幫我最後一個忙：看到那些訊息，不要轉。我可以輸掉一場選舉，台灣的民主不能輸。今天晚上，台北市民做了最好的決定，台灣的民主，仍然是贏家。

第三件事，責任。

這場選舉，如果要檢討，要先檢討沈伯洋。不要檢討台北人、不要怪天氣、不要怪投票率，不要怪任何一個今天沒有投給我的人。他們不是我們的敵人，他們是我們的鄰居。民意永遠是對的。這句話，贏的時候要講，輸的時候更要講。

第四件事，也是最重要的事。

世界用苦痛親吻了靈魂，我們用歌聲回報這個吻。

這幾個月來，我知道很多朋友，為了追「洋流」，本來在追的劇都不追了、本來在看的動漫也沒看了，還有很多書沒看完也不管了。每天都忙著看我去哪裡、追我的直播。

實在很不好意思，讓大家失望了。

我知道你們很傷心，但是我想跟大家說，明天，請大家回到原來的生活。把要追的劇追完、把要看的動漫追完、把沒看完的書看完。或者去爬山、去跑步。也讓我們彼此支持、互相打氣——因為我們是，溫暖的洋流。

明天應該是晴天吧，明天，我們的家台北，還是會一樣美麗。如果你還是很難過，那就把手機關掉一天。

十四年前，有人在這樣的夜晚說過：可以哭泣，但不要洩氣；可以悲傷，但不要放棄。所以我想要拜託大家，在心情平復後，繼續當一個勇敢的台北人。我們要繼續關心市政、繼續監督市府，讓這份關心，成為台北的福氣。

這場選戰，很多人是第一次投票，也或許是第一次鼓起勇氣向身邊的人拉票，甚至向不認識的人介紹沈伯洋的理念。我要跟你們說：輸掉選舉的是沈伯洋，你們沒有輸。結果不如人意，但過程並非毫無意義。

你們這幾個月學會的事，如何向陌生人傳達理念，怎麼在面對挑釁衝突時依然保持柔軟堅定。這些經歷，都沒有人能夠拿得走。

這一路走來，我相信所有的付出都不會白費，任何努力過的眼淚都不會白流。永遠不要懷疑自己是有力量的，也不用懷疑我們所堅持的價值。

今天台北市民沒有選擇沈伯洋，但這座城市有了更多願意舉起手，敞開心胸表達意見的人。有大家在，台北一定會越來越好。

有人說，洋流是一封寫給台北的情書。今天晚上，台北回信了。這封回信，不是我希望的答案。但一封回信，就是一次對話。信還在。洋流也還在。

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洋流今天沒有把我送進市政府，但它把幾十萬人，送進了公共生活。洋流在台灣已經數十年，甚至數百年。他在不同的時代，有不同的名稱。他會有短暫的成功與失敗，但他乘載的台灣精神，永遠不會衰敗。只要大家心裡有愛，就不會傾敗。

我的座右銘是：最短的捷徑是繞遠路。我這輩子走了滿多遠路。今天晚上，又多了一段。我從來沒有後悔走遠路，這一次也不會。我會繼續走在這條遠路上。

選舉時我提出許多政策，這些政策、連同十幾萬筆市民的市政建言，我都會提供給蔣萬安市長參考。除此之外，我承諾要做的台北研究院，我會繼續做。讓種種關於市政的構想，可以進一步被討論、深化，讓台北更好。

最後，給所有洋流的朋友。

不要喪志。為什麼呢？

因為，我還在，你也還在。

不要因為看不見太陽而哭泣，因為這樣會看不見夜晚的星空。今晚有星空嗎？有的，或許不夠明亮，但他確實佈滿了今晚的天空，他仍舊照亮著洋流，仍舊照亮著台北未來可能的道路。

這裡不是航道的終點，是一個新旅程的開端。我想再次謝謝大家，陪伴我渡過這一段美好的航程，也期待未來的旅途中，能夠繼續和大家相遇。(期待爆炸頭)

台北，謝謝你。晚安。