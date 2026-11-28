民進黨台中市長候選人何欣純宣布當選，受到民眾熱烈歡迎。記者黃仲裕／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 何欣純在2026台中市長選舉勝出後宣布當選，感謝各方支持並承諾未來將用人唯才、不分黨派，帶領台中邁向國際城市。

2026台中市長選舉結果揭曉，民進黨 推派的候選人何欣純在對手宣布敗選之後，也在晚間八點多在競總宣布當選。她特別感謝競選團隊、志工與全體台中市民的支持。她表示，投票結果不是她個人的勝利，而是全體台中市民共同寫下新歷史的勝利，並強調未來若就任市長，將「用人唯才、不分黨派」，攜手中央與地方共同為台中打拚，打造具備「首都格局的國際城市」。

影片來源：聯合新聞網

何欣純指出，這場選舉不只是票數的結果，更是共同改變台灣選舉文化的歷程，透過正面的願景帶來光榮與希望。她也向「台灣隊」夥伴加油打氣，特別提及「沈伯洋」，表示台中永遠是第二個家，呼籲大家一起成為支持的力量。

何欣純也向盧秀燕過去八年的辛苦表示感謝，並向競選對手江啟臣 致意。她指出，選舉已經結束，未來仍需要江啟臣在台北立法院協助，期盼中央與地方攜手合作，共同為台中努力。展望未來四年，何欣純承諾將全力以赴，做到用人唯才、不分黨派，與市府同仁及市民朋友齊心打拚，落實對市民的承諾，帶領台中邁向「首都格局的國際城市」。

何欣純在18年前擔任議員期間，曾於颱風與強降雨侵襲時，在滂沱大雨中獨自開著貨車運送並扛沙包給大里等地的淹水受災民眾，協助居民第一時間防洪擋水，讓深藍家庭出身的民眾深受感動。此外何欣純早年曾投入婦女與家暴服務，在陪伴受暴婦女前往派出所報案時，曾遭遇警方冷處理與推諉體制挫折，這段經歷成為她後來決心「進入體制內」從政、推動改革的重要原因。

何欣純自1998年投入政壇，深耕大里、太平等臺中屯區逾25年，靠著紮實的地方服務與積極爭取基層建設，建立穩固的選民基礎。個人特質熱情且具親和力，使其在歷次選舉中不僅能凝聚基本盤，也較容易獲得廣大中間選民的支持，出身自政治家庭（母親為前國民黨籍縣議員林淑滿），早期曾因家中經濟困頓與無黨派奧援經歷落選低潮，後來從基層民代一步步累積實力。這段經歷培養了她務實解決問題的態度，並在議會與立法院以勇於揭弊、注重制度面改革著稱。

民進黨台中市長候選人何欣純擊敗強敵江啟臣，「小欣肝」相當開心。記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純擊敗強敵江啟臣，「小欣肝」相當開心。記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純宣布當選。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣確定落敗，支持者氣氛低迷。記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純確定當選，民眾露出微笑。記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純當選之夜裡，有民眾聽到台北市長候選人沈伯洋宣布敗選，泣不成聲。記者黃仲裕／攝影