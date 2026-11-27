總統賴清德今晚在民進黨新北市長候選人蘇巧慧選前之夜呼籲群眾把蘇巧慧送進市政府擔任第一位女市長，也不忘批評國民黨歷任市長只把新北市當成選總統的跳板，諷刺李四川只當過副手和幕僚，「既然如此就照他原來的人生規畫退休好了！」記者林伯東／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 賴清德在蘇巧慧選前之夜強力催票，批藍營歷任市長把新北當選總統跳板，也酸李四川不如退休，並稱讚蘇巧慧具備實力與決心。

台總統賴清德 今晚在民進黨新北市長候選人蘇巧慧選前之夜助講，除了呼籲群眾把蘇巧慧送進市政府擔任第一位女市長，也不忘批評國民黨歷任市長只把新北市當成選總統的跳板，諷刺李四川 只當過副手和幕僚，「既然如此就照他原來的人生規畫退休 好了！」

賴清德強調自己在新北出生長大，雖然在台南市和中央服務，但永遠是新北市的一份子，一直非常關心。他特別感謝蘇貞昌2屆縣長任內解決台北縣很多問題，讓台北縣脫胎換骨，造就升格的可能。

然而可惜升格以後的市長，雖然也很認真、我向他們表示感謝，但一直無法讓新北站在台灣的第一位，都是擔任配角，因為升格以後的市長無心在此，只把新北市當成選總統的跳板，所以才沒辦法當台灣的領頭羊。

賴清德接著諷刺國民黨提名李四川，問題更嚴重，因為他不曾選舉、經過民意洗禮、不知道人民的輕重在哪裡。即便有豐富行政經驗，但都是擔任副手和幕僚，從來不曾獨當一面。

且李四川曾公開講本來沒打算要選舉、參選新北市長不是他人生的規畫和意願，應該是黨的安排，既然如此就讓他照原來的人生規畫退休好了，不要勉強他。

賴清德接著稱讚蘇巧慧接受黨提名之後跑了800多天，有決心、有認真、有責任，29區「走到哪裡唱歌唱到哪裡」充滿希望、快樂，這就是我們需要的市長！要讓每一區發展特色，閃閃爍爍自然放光明！有信心她的政見藍圖，當選以後一定是五星級的市長。

最後呼籲大家讓蘇巧慧、沈伯洋雙雙當選，聲稱2人都已經超過當選的門檻，「我要看看未來他們的表現誰比較好？是學姊、還是學弟好？」因此需要明天把左鄰右舍拉去、親朋好友叫回來投票。