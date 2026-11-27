選戰最後一夜，立法院長韓國瑜（右）與國民黨新北市長候選人李四川在台上相擁，韓懇託新北市民用選票讓李四川「苦盡甘來」。記者潘俊宏／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 韓國瑜在李四川選前之夜助講，痛批新北選戰骯髒，強調李四川40年清白做事卻遭抹黑，並回顧其治水與市政政績，懇請選民支持。

國民黨新北市長候選人李四川 今晚在板橋第一運動場舉辦選前之夜，立法院長韓國瑜 登台助講，見到台下大批支持者，先是笑稱6萬名鄉親如沙烏地阿拉伯 的石油般「全部都冒出來了」，隨即話鋒一轉，痛批觀察台灣選情近40年，從未見過如此骯髒的選舉，李四川清清白白當了40年公務員，參選市長卻遭指為黑道，猶如「一條白人牙膏，活活被打成黑人牙膏」。

韓國瑜表示，李四川從屏東小琉球到高雄求學，考上公務員後，從最基層的3職等一路做到行政院秘書長，40年來無論身處何種崗位，始終認真努力打拚，沒想到如今參選新北市長，居然被指為黑道。

韓國瑜說，自己與前新北市長朱立倫從政多年，觀察台灣選情近40年，從未見過像這次縣市長選舉如此骯髒。「這不是我們要的民主！」他強調，民主應該選賢與能，讓台灣政治一天比一天好、一棒比一棒強，讓整個政治社會進入良善的循環。

韓國瑜也細數當年與李四川在高雄市府共事的經歷，指李四川在1年半內清理2000公里水溝，整頓嚴重堵塞的下水道，原本200公分高的下水道，竟有195公分遭淤泥堵塞，甚至從中挖出沙發、腳踏車及電視機。李四川一句話不講，默默做苦工、一點一滴清除淤泥，韓並稱當時高雄登革熱病例降至零。

韓也提及高雄岡山長達30多年的淹水問題，當時有居民見到兩人到場勘災，忍不住落淚，李四川沿著道路逐一開挖尋找水管，才發現有兩條水管根本沒有接起來，進而解決當地多年水患。李四川後來轉赴台北市府，也協助處理大巨蛋及輝達落腳台北等議題。

韓國瑜以3個「苦」形容李四川的一生，第一是「苦讀出身」，年輕時在高雄求學，沒錢吃午餐，3年來每天中午靠喝自來水、看火車度過；第二是「苦民所苦」，無論身處何種工作崗位，都能體會民眾的困境；第三則要拜託新北市民用手中的選票，讓李四川「苦盡甘來」。

韓國瑜說，明天開票後，有人歡樂、有人哭泣，但大家內心清楚，李四川是一個真真正正做事情的人。他相信，李四川若當選，上任第2天就會為全新北市民做牛做馬，最後懇託新北市民全力支持李四川及議員候選人。