社群平台Threads。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 華郵指出台灣是Threads最活躍市場之一，也因此成為中國資訊操作鎖定目標，選前更有大量疑似中港帳號散播政治訊息。

「華盛頓郵報 」報導，世上大概沒有其他地方的人像台灣人那樣使用社群平台Threads。台灣官員和研究人員表示，台灣人對這個社群平台的熱衷程度，為中國的資訊操作開闢了新戰場。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，馬斯克 （Elon Musk）收購推特（Twitter，現稱X）後，社群平台龍頭Meta嗅到切入的空間，於2023年推出Threads，作為與Instagram連結的文字型社群平台。

根據網路分析公司Semrush蒐集的數據，人口約2300萬的台灣就占了Threads網站流量的10%以上。

Instagram負責人莫瑟里（Adam Mosseri）2024年曾向「麻省理工科技評論」（MIT Technology Review）表示，Threads「在台灣的表現特別出色」。包括總統賴清德與前總統蔡英文在內的知名台灣政治人物，在該平台上都吸引了高度互動。

報導指出，這種觸及率也讓它成為被鎖定的目標。

在X始終未能真正打開的市場中，Threads在台灣儼然成為一個大型村莊般的群組聊天室。台灣用戶什麼都分享，從算命、約會生活到失物招領啟事，同時也追蹤颱風警報、討論政治議題與動員社會運動。

台灣官員與研究機構表示，在Threads上發現與中國有關的帳號，試圖在28日地方選舉前影響選民。研究人員指出，疑似從中國或海外其他地方運作的帳號，選前緊盯地方事務。

報導指出，對中國而言，這場地方選舉可能是一次測試。

美國國會獨立機構「美中經濟暨安全檢討委員會」（U.S.-China Economic and Security Review Commission）本月發布的一份報告指出，北京將透過11月28日的九合一選舉與2028年總統大選，評估脅迫與政治施壓是否會讓台灣走向統一。

專注研究認知作戰的內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada at Las Vegas）副教授王宏恩表示，中國領導人習近平「希望利用基層影響力包圍中央政府來塑造台灣的政治，同時接觸各級政府與社會各界的統派人士」。

他指出，北京希望營造台灣民眾反對獨立的印象，並向台灣施壓，使其朝向就統一展開政治對話。他表示：「中國的資訊操作正朝這個目標推進。」

根據台灣民主實驗室（Doublethink Lab）報告，選前發現549個不實Threads帳號，累計產出逾46萬則貼文與留言，可追溯至與中國有關的內容農場「無邊界集團」（Borderless Group）。

國安局警告，該集團試圖塑造輿論。這些不實Threads帳號平常會發布非政治性的爆紅內容，但能迅速轉向散播政治訊息。舉例來說，在選舉期間，至少有一個這類帳號發布政治內容，將台灣的軍事演習描繪成干擾一般民眾生活的行為。

報導指出，另一個例子是一個名為noxparable的Threads帳號，該帳號疑似與香港有關，本月已遭下架。

台灣民主實驗室研究員Eric Hsu表示，該帳號過去一年發布數百支人工智慧（AI）生成的短影音，累積數千萬次觀看，利用貪腐醜聞與校園霸凌等在地議題，將台灣描繪成充斥低薪、貪腐與絕望的地方。

Eric Hsu說：「這樣做的目的是放大民眾對現狀的不滿情緒，並加深民眾對台灣民主的不信任。」

數位素養實驗室（FactLink）共同創辦人陳慧敏（Summer Chen）指出：「中國非常清楚要待在幕後。」這意味著資訊可受到操弄，以掩飾中國的涉入。

她說，台灣的研究人員與公民社會團體已合作調查資訊操作的源頭，並判斷是否有證據將它們與中國或其他海外行為者連結起來。

報導表示，儘管如此，Threads上與選舉相關的討論依然熱絡。台灣選民捍衛自己支持的候選人、為具爭議的貼文進行事實查核，有時也會與可能翻越中國網路防火牆來詢問選舉事宜的中國用戶交流看法。

在一則中國用戶表示對台灣地方選舉過程感到感動的貼文下方，一名台灣用戶回覆：「這就是我們台灣人想要守護的價值。」