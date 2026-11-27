民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉辦「市民之夜」活動，而101董事長賈永婕也擔任壓軸嘉賓，現身直播力挺沈伯洋，更與賴清德總統、沈三人玩起了自拍。圖／沈伯洋競選辦公室提供

AI摘要 文章摘要整理： 賈永婕在沈伯洋市民之夜直播中壓軸登場，與賴清德同框互動，直播人氣突破50萬，也藉此呼籲民眾堅持台灣民主價值、踴躍投票。

民進黨台北市長候選人沈伯洋 今天舉辦「市民之夜」活動，而101董事長賈永婕 也擔任壓軸嘉賓，現身直播力挺沈伯洋，更與賴清德 總統、沈三人玩起了自拍，直播更再創新高突破50萬人，嗨喊「KPI達標」，賈在直播中也分享沈帶來正向選舉是守住她想要傳遞的台灣價值，喊話大家要去投票。

今天直播邀請許多神秘嘉賓，包含花店老闆、競總成員一一對談，而三位綠委吳思瑤、陳培瑜、吳沛憶等人也帶著雞湯現身。而線上直播人數最高也達到50萬人，不少支持者齊聚一堂看直播，包含長老教會、又一村水餃周圍都聚集小水滴，一起看直播，場面相當溫馨。

賈永婕今天是直播壓軸嘉賓，與賴總統、沈伯洋三人同框，訪談中賈也大讚沈伯洋收養小麻糬故事，分享自己在15年前也想過要領養小孩，但與老公討論後還是沒有達成共識，認為當時她沒有這個勇氣，從這件事也讓她覺得，如果對沒有血緣孩子都可以這樣付出，對市民朋友也會當成家人，且沈有問題就是面對問題解決問題，非常果斷的下決定。

賈永婕也說，有一次與一位外派的高階主管朋友聊天談到台灣選舉，該朋友直呼，「我的老天爺，怎麼這麼歡樂啊？」看到在街上跑步、揮手每一個人都是帶著笑容，公司裡的大家還會交換小物，每天有很多不同的話題，很歡樂，她聽完後真的很開心，對於想要傳遞的台灣價值，很感謝沈有守住。

賈永婕也呼籲，如果真的還在猶豫到底要不要投票，還是希望大家要堅持台灣民主價值，雖然今天她說服很多人都失敗，不過其中一個長期香港的朋友看到她的貼文被說服，買了來回機票，回來行使人生第一次投票權。

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉辦「市民之夜」活動，而101董事長賈永婕也擔任壓軸嘉賓，現身直播力挺沈伯洋，更與賴清德總統、沈三人玩起了自拍。圖／沈伯洋競選辦公室提供

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉辦「市民之夜」活動，而101董事長賈永婕也擔任壓軸嘉賓，現身直播力挺沈伯洋，更與賴清德總統、沈三人玩起了自拍。圖／沈伯洋競選辦公室提供