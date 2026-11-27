民進黨台北市長候選人沈中洋今晚舉辦線上的「市民之夜」，YouTube直播觀看人數衝高到50萬人次。圖／沈伯洋YouTube

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋在市民之夜最後向支持者喊話，主打政策、願景與希望，強調自己有能力扛起台北，盼以選票匯聚力量改變城市。

民進黨 台北市長候選人沈中洋今晚舉辦線上的「市民之夜」，YouTube 直播觀看人數衝高到50萬人次，沈伯洋 最後晚間10點前向市民喊話，「我認為我是一個有願景的人，我是一個有執行力的人，我也是一個有勇氣的人，那我認為我非常適合現在這一個位置，就是作為台北市長的參選人。」最後團隊也在9時56分擠入鏡頭前結束直播。

沈伯洋表示，大家都知道，這不是傳統的這種造勢場，而他當然也不是那麼擅長傳統造勢，但希望台灣選舉能夠有一些改變，「不要那麼多的負面，然後都能夠以講政策為主。」就好像一路走來，一直在講要怎麼將都市空間改善等。

沈伯洋說，他其實有一個嚮往，就是希望在20年後的台北，真的是大家在這邊快樂的生活，但這個是需要有人先定調、先寫計畫，然後把藍圖畫出來。就像他以前演講常講，「我認為我是一個有能力的人，我認為我是一個有願景的人，我是一個有執行力的人，我也是一個有勇氣的人，我非常適合現在這一個位置，就是作為台北市長的參選人。」

他說，距離只剩不到幾個小時就要投票，投票之後因為我們有信念、相信著希望台北變成什麼樣子的地方，就朝著那一道光前進，那這一道光其實需要很多人一起來匯集。每個人心中都有一點點的盼望，每個人心中的每一個盼望就是一個小星星。

他引用詩人泰戈爾說過，星星不要畏懼自己看起來像螢火蟲，因為沒有任何一個願望是微不足道的。當大家心中有這樣的一個盼望、大家心中的這樣的一個信念，每一道光聚集起來，大家把它變成選票的時候，台北會出現更強的一道光，因為那是大家匯聚在一起的信念，是大家匯聚在一起的盼望。

沈伯洋說，相信這一個盼望能夠照亮著台北，希望這一個盼望也能夠改變台北的命運。台北已經停滯很長一段時間了，台北其實也有很長的一段時間，很多人講話沒有人在聽，所以大家開始可能會有點放棄。

沈伯洋說，這次他的參選能讓大家感覺到「原來我不用放棄，原來我講話有人聽，原來兒童有人照顧，原來長者可以這樣被照顧，原來青年創業可以這樣被支持，原來城市的空間可以變得更美好。」大家把這樣的一個希望給了他，然後他把這樣的一個希望扛在肩上「我是做得到這件事情的人。」

他說，所以在這最後一刻，我們希望大家這一張選票能夠成為萬丈的光芒，因為我們的洋流號就會跟著這個光芒前進，我們走的道路前面那道光，現在會變得無比的巨大，而這就是洋流的意義。而洋流還會再流好幾百年，會指引著台灣的方向「我們生為台灣人，死為台灣魂。」

沈伯洋說，就像前總統蔡英文說，很多事情不一定在這個時候完成，但我們要鋪路，我們要讓我們的後代都能夠享受這樣民主自由的果實，讓我們這樣的一個新時代、像我們、我這樣的人，一起扛起新的時代。