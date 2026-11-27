民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉行線上「市民之夜」，邀請妻子曾心慧、女兒「小麻糬」一起到直播現場，分享選舉過程點點滴滴。圖／取自共訊直播

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋舉辦線上市民之夜，邀妻子曾心慧與女兒小麻糬同台，直播人氣突破40萬，家人溫馨互動成為選戰亮點。

民進黨 台北市長候選人沈伯洋 今天舉行線上「市民之夜」，邀請妻子曾心慧、女兒「小麻糬」一起到直播現場，分享選舉過程點點滴滴，小麻糬看到沈本人也飛撲上去，一家齊聚場面溫馨，沈也告白稱兩人不只有愛更是最好的朋友，曾也喊話「我愛你三萬年」，三口在鏡頭前和樂融融，現場觀看人數也衝播40萬人。

沈伯洋家人一出場，線上觀看人數也再創新高，突破40萬人，更突破全球排行榜第二名，現場也播放影片，是由曾心慧配音，沈伯洋表示，本來這個影片是要大進場時播放，並讓太太跟小朋友擔任神秘嘉賓，這場選戰過程，除了市民還有團隊給他的力量外，最大力量的就是他的家人。

曾心慧也感謝所有支持者，一路以來感受到大家滿滿的愛跟支持，現在走在路上都會被認出來，上前打氣加油，更會撫慰小麻糬的心靈，她也談到過去沈伯洋剛開始選舉，感覺很緊張甚至連睡覺說夢話都在講政策，回家即便很累也要和她分享在外面遇到瑣事，為了不睡著要站著說完，讓他很心疼。

沈伯洋也甜蜜告白，謝謝曾心慧陪伴他那麼多年，在2007年遇到彼此，然後一直到現在即將邁入到2027年，幾乎不吵架，透露曾是雙魚座，「就像一個水流，然後這個水流一直把我有稜有角的地方，跟別人比較容易衝突的地方，越磨越順，在這個人生的道路上，其實省掉了很多其實不應該出現的事情」，兩人不僅有愛，也是無話不說知心好友。

曾心慧也對沈伯洋喊話，知道沈伯洋在這場選戰全心全意投入，看到沈的付出、努力，還有堅定的意志，她跟小麻糬都為榮，也感謝沈在這一場選戰帶領著大家一起經歷了很多的歡樂、創意，充滿溫暖，她也是小水滴也有追直播、車掃，不僅僅是以妻子身分，還有市民身分，希望沈能成為台北市長，「你真的很棒，我愛你三萬年」。

被問到選舉投完票想要做什麼，曾心慧先說，「超想三個人抱在一起轉圈」窩在沙發上面聊天、看初音唱歌，然後時間到了就去吃個好吃的。沈伯洋也分享，覺得小麻糬最近比較少被陪伴，會想跟她一起打個陀螺、看動畫，聊到比較開心的時候可以趁機睡一下，因為選舉很緊繃，睡比較少。

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉行線上「市民之夜」，邀請妻子曾心慧、女兒「小麻糬」一起到直播現場，分享選舉過程點點滴滴，小麻糬看到沈本人也飛撲上去。圖／取自共訊直播