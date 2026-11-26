台南高分檢認馬男涉犯國家安全法為中國派遣之人發展組織未遂等罪起訴，台南高分院今上午宣判，判他應執行6年。(本報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 馬姓海軍退役中士自2008年受中國吸收，在台發展刺蒐組織，企圖蒐集台美日海洋事務與國防機密，台南高分院今判他6年徒刑。

海軍退役中士馬姓男子17年前被中國方面吸收，對台刺蒐機密資料組織，陸續介紹王姓退役少將與中國官員聯繫，蒐集公務機密外，利用國中同學會LINE群組聯繫海巡署于姓科長，蒐集台灣與美、日海洋事務交流計畫，遭王、于拒絕而被訴，台南高分院今上午宣判，判他6年有期徒刑。

台南高分檢起訴指出，馬姓男子為海軍退役中士，因貪圖私利，自2008年起接受中國派遣而化名「李文學」、「張成城」等人指使，針對台灣海洋及巡防有關事務，在台發展刺蒐機密資料組織。2021年初介紹王姓退役少將與中國官員聯繫，並交付王報酬4萬2100元，著手吸收王刺蒐國防部 有關軍事作戰情報資料及海洋委員會與美國簽訂合作協議等相關公務機密資料。王拒絕配合。

檢方指出，自2023年起，利用國中同學會LINE群組聯繫現任海巡署于姓科長，允諾按件給予最高美金10萬元，及若順利配合可按月交付等同薪額報酬，並先交付5萬元及蒐密用工作手機1支，指使于刺蒐台灣與美、日海洋事務交流計畫等機密資料。惟于未配合，即時被查獲而未得手。

檢方認馬涉犯國家安全法為中國派遣之人發展組織未遂、收集公務上應秘密之文書未遂，以及貪汙治罪條例對公務員關於違背職務行為行求賄賂等罪嫌，今年9月間向台南高分院提起公訴。